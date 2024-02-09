В Киргизии ответили на опасения Блинкена по поводу местного законопроекта об НКО

Экс-премьер-министр Киргизии Кулов: Закон об иноагентах нам необходим

Tекст: Андрей Резчиков

«Законопроектом об иностранных агентах озабочен не только госсекретарь США Энтони Блинкен, но и многие международные организации. Блинкен в основном переживает из-за того, что принятие законопроекта якобы может отразиться на международной помощи в сфере здравоохранения, экономики и чистой энергетики. Между строчек его письма есть прозрачный намек на то, что США не хотят принятия этого законопроекта», – считает Феликс Кулов, бывший вице-президент и премьер-министр Киргизии.

«Позиция нашего руководства заключается в том, что законопроект об иностранных агентах должен быть принят. На мой взгляд, этот закон пройдет, он нужен. НКО должны быть зарегистрированы, их деятельность должна быть открытой, нужно понимать, кто их финансирует, – продолжил спикер. – Слова Блинкена о том, что законопроект в нынешнем виде может негативно сказаться на всей ситуации в стране – это преувеличение. Видимо, госсекретарь не читал законопроект. Позиция нашей власти, выражаясь простым языком, заключается в том, чтобы свобода слова не превратилась в свободу оскорблений и фейков».

По мнению Кулова, закон не должен использоваться для «охоты на ведьм», в нем должны отсутствовать «расширительные толкования», у НКО также должно быть право обращаться в суды. Он считает, что участие в расследовании коррупции не должно попадать под политическую деятельность, как сейчас предлагается законопроектом, а вот «призывы к участию в митингах» недопустимы, что показали революции 2005 и 2010 годов, когда массовые акции протеста превращались в мародерство.

«На мой взгляд, законопроект сыроватый, в нем есть неточные юридические формулировки, которые могут давать расширенное толкование политической деятельность. Надо конкретно перечислить и прописать, какая деятельность НКО считается политической. А то при желании можно будет придраться и к столбу, выплеснуть вместе с водой ребенка. В Уголовном кодексе уже есть статьи, которые предусматривают ответственность за конкретную политическую деятельность», – добавил собеседник.

Кулов также возразил по поводу слов Блинкена о том, что некоторые американские НКО уже рассматривают возможность превентивного прекращения деятельности в республике. «Американские НКО не перестанут работать у нас. Сегодня Запад уделяет большое внимание Центральной Азии. Недаром проходят встречи высокого уровня «C5+1» среди представителей стран Центральной Азии и США. Риторика Блинкена идет в противовес России, поэтому американские НКО будут пытаться проникать сюда. Это геополитическая борьба, перетягивание канатов. Поэтому к Кыргызстану будет больше внимания со стороны западных стран», – уверен экс-премьер.

На этой неделе стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен еще 17 января написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову. Как сообщает АКИpress, Блинкен рассказал о своей озабоченности законопроектом об иностранных агентах (закон об НКО), который в случае принятия «введет обременительные гражданские и уголовные наказания для неправительственных организаций». «Это поставит под угрозу один из величайших активов вашей страны», – говорится в письме.

По мнению госсекретаря США, закон в нынешнем виде угрожает доступу граждан КР к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование через программы, осуществляемые неправительственными организациями при поддержке правительства США и международных партнеров. «Некоторые американские партнеры по реализации настолько обеспокоены этим законом, что рассматривают возможность превентивного прекращения своей деятельности в Кыргызской Республике», – предупредил Блинкен.

По его словам, «мы уже видели последствия принятия подобных законов в других странах». «Если этот закон будет принят в его нынешней форме, мы можем столкнуться с тем, что организации гражданского общества будут оказывать мало услуг вашим гражданам», – подчеркнул госсекретарь.

Как отмечает «Коммерсант», изменение закона об НКО инициировала в прошлом году парламентарий Надира Нарматова. Она выступила с предложением ввести в законодательство термин «иностранный представитель» для НКО, получающих зарубежное финансирование, а также создать реестр таких организаций. Внесение в реестр будет означать, что данной организации позволено работать в стране.

Парламентарий предлагала дать властям возможность за нарушение закона в одностороннем порядке приостанавливать деятельность организации на шесть месяцев. Планируется заодно дать властям право исключать организации из этого реестра, что в большинстве случаев в результате будет приводить к их закрытию. Также сторонники законопроекта хотят запретить некоммерческим организациям принимать участие в любой политической деятельности – от расследования случаев коррупции до участия в митингах.