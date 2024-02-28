В Общественной палате выступили против ограничений в соцсетях для детей

Член ОП Агре: Запрет на пользование соцсетями для детей равносилен запрету общаться им друг с другом

Tекст: Татьяна Косолапова

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ограничить доступ к социальным сетям детям до 14 лет и разрешить пользоваться ими только с согласия родителей. По ее словам, дети чаще становятся жертвами преступных деяний в интернете, подвергаются манипуляциям и угрозам, поскольку из-за недостаточного опыта и возраста не всегда могут правильно оценить информацию и ее источники.



«Очень важно, чтобы детская регистрация в соцсетях осуществлялось только при участии родителей, потому что необходимо вовлекать родителей в воспитание у детей навыков пользования соцсетями», – говорит Агре.

При этом она заявила, что является противником полного запрета на пользование соцсетями для не достигших 14-летнего возраста, поскольку это равносильно запрету детям общаться друг с другом. Она подчеркивает, что в интернете современный ребенок в первую очередь коммуницирует со своими одноклассниками и друзьями. Добиваться очного общения между детьми вместо «сидения в онлайне» необходимо совершенно другими способами.

«Очень важно детей учить общению и культурному поведению, в социальных сетях в том числе. Тому, какой язык выбирать, как оформить свой аватар, как и что публиковать, а что не публиковать, в какое время можно писать и когда это считается неприличным. Это важнейший навык коммуникации, так как все-таки электронные средства вошли в нашу жизнь. Мы не можем оставить детей до 14 лет без общения, а потом вдруг их туда вбросить, не прививая никаких хороших манер», – считает член ОП.

Ранее в Генпрокуратуре России предупредили граждан о поступающих детям звонках и сообщениях в мессенджерах с территории Украины с целью спровоцировать взрывы бытового газа в многоэтажных жилых домах.