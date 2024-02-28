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Названы четыре способа сэкономить на аренде жилья
Риелтор Полякова назвала четыре способа сэкономить на аренде квартиры
Для квартирантов есть четыре основных способа сэкономить на аренде жилья, рассказала риелтор Оксана Полякова.
Так, первый способ – рассмотреть удаленные районы города. Например, в Москве стоимость найма может быть снижена на 5–20%, если до станции метро или МЦК придется добираться наземным транспортом, сообщила она «Газете.Ru».
Полякова также предложила подумать над съемом жилья в складчину. По ее словам, заявок на такую аренду в 2024 году стало на 30% больше, чем в начале 2023 года.
Третий способ экономии – подумать об аренде квартиры без ремонта или с наличием неисправностей. Ставка на них может быть сокращена на 10–40% в зависимости от серьезности и масштаба повреждений, рассказала специалист.
Четвертым вариантом является съем жилья «под ремонт», когда на плечи квартирантов перекладываются отделочные или ремонтные работы, а плата за аренду в это время снижается или вовсе отменяется.
В свою очередь риелтор Ольга Павлинова сообщила, что весной 2024 года цены на аренду квартир в России зафиксируются на нынешних уровнях и прекратят расти. Новая волна роста, по ее словам, традиционно произойдет во второй половине лета.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, чего ожидать от рынка недвижимости в 2024 году.