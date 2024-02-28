Названы четыре способа сэкономить на аренде жилья

Риелтор Полякова назвала четыре способа сэкономить на аренде квартиры

Tекст: Ольга Никитина

Так, первый способ – рассмотреть удаленные районы города. Например, в Москве стоимость найма может быть снижена на 5–20%, если до станции метро или МЦК придется добираться наземным транспортом, сообщила она «Газете.Ru».

Полякова также предложила подумать над съемом жилья в складчину. По ее словам, заявок на такую аренду в 2024 году стало на 30% больше, чем в начале 2023 года.

Третий способ экономии – подумать об аренде квартиры без ремонта или с наличием неисправностей. Ставка на них может быть сокращена на 10–40% в зависимости от серьезности и масштаба повреждений, рассказала специалист.

Четвертым вариантом является съем жилья «под ремонт», когда на плечи квартирантов перекладываются отделочные или ремонтные работы, а плата за аренду в это время снижается или вовсе отменяется.

В свою очередь риелтор Ольга Павлинова сообщила, что весной 2024 года цены на аренду квартир в России зафиксируются на нынешних уровнях и прекратят расти. Новая волна роста, по ее словам, традиционно произойдет во второй половине лета.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, чего ожидать от рынка недвижимости в 2024 году.