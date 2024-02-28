Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Иностранным гостям Всемирного фестиваля молодежи решили выдать карты «Мир»
Иностранным гостям Всемирного фестиваля молодежи решили выдать карты «Мир» для оплаты товаров и услуг в России
Карты российской платежной системы «Мир» выдадут всем иностранным участникам Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года.
«На фестиваль приедут 20 тысяч участников из разных стран мира. Каждый из них получит в составе пакета участника карту «Мир» от «ЮMoney», с помощью которой можно быстро и удобно платить за товары и услуги в России», – рассказал РИА «Новости» руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney», входящей в экосистему Сбербанка, Андрей Васильев.
Он отметил, что этой картой можно расплачиваться и в других странах, где они принимаются.
Из-за санкций с 2022 года карты зарубежных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные за пределами России, перестали работать внутри страны, владельцы карт иностранных банков потеряли возможность безналичной оплаты.
Отмечается, что «Мир» от «ЮMoney» начали выдавать с 2023 года в зоне прилета в аэропорту «Шереметьево». Большая часть оформленных карты приходится на граждан Китая (67%). Также российская карта интересна гражданам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Казахстана, Саудовской Аравии, Индии.
Ранее сообщалось, что из-за санкций, введенных США 23 февраля в отношении оператора российской платежной системы «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК), казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами платежной системы «Мир».
Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.