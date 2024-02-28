Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
У чиновника парижской мэрии украли ноутбук с планами безопасности Олимпиады-2024
Сотрудник парижской мэрии заявил о краже ноутбука и флешек с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр 2024
Сумка с ноутбуком и флешками, на которых хранились планы обеспечения безопасности в ходе Олимпийских игр 2024 в Париже, были украдены у сотрудника мэрии в пригородном поезде, сообщили в полиции.
«Сотрудник парижской мэрии подал жалобу... после того, как обнаружил пропажу своей сумки, когда он... сел на поезд, направляющийся в Крей... из Парижа», – приводит РИА «Новости» сообщение источника в полиции телеканала BFM.
По факту кражи начато расследование. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.