Немецкую террористку задержали в Берлине через 30 лет розыска

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет Bild, Клетте была задержана в Берлине, она находилась в розыске в течение более 30 лет, передает РИА «Новости». Предположительно, Клетте причастна к подрыву тюрьмы в Вайтерштадте, совершенному в 1993 году, а также нападению на американское посольство в Бонне в 1991 году.

Теракт в вайтерштадской тюрьме произошел в марте 1993 года. По информации из открытых источников, четверо членов «Фракции Красной Армии» организовали подрыв учреждения. В результате были разрушены административное здание, восстановление заняло четыре года.

В 1991 году три члена группировки совершили нападение на посольство США в немецком городе Бонн. Инцидент был связан с продолжающейся войной в Персидском заливе.

«Фракция Красной Армии» действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом террора против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов, ее участники боролись «за счастье эксплуатируемых империалистами».