  • Новость часаСтало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Работино
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    Газовый рынок Европы вернулся в 1990-е
    Макрон не исключил отправки Западом сухопутных войск на Украину
    Испания озвучила новую версию убийства летчика-предателя Кузьминова
    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»
    Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой
    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу
    Германия продолжила расследование подрывов «Северных потоков»
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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев С подбитым «Абрамсом» закончилась эпоха американского мифа

    В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гендерный новояз как орудие нового тоталитаризма

    Как писал Оруэлл, «политический язык… создан, чтобы заставить ложь выглядеть правдоподобно, и вынуждает нас, позабыв обо всех приличиях, признать непоколебимой истиной то, что является чистейшим вздором».

    7 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Ждет ли нас космическая война

    Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.

    2 комментария
    27 февраля 2024, 12:31 • Новости дня

    Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Работино

    Рогов: ВСУ минируют территории к северу от Работино, не исключен их отход

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ минируют территории к северу от села Работино Запорожской области, что может свидетельствовать в том числе о подготовке к отходу из населенного пункта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ ведут активные инженерные работы по минированию севернее Работина для того, чтобы боевики, которые сидят в селе Работино, не побежали, или же возможен отход украинских подразделений ВСУ, передает ТАСС.

    Рогов напомнил, что российские силы контролируют пять бывших вражеских опорников на юге данного населенного пункта, в то время как украинские войска удерживают его северную часть.

    Между тем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ, по всей вероятности, потеряли Работино.

    По его словам, похоже, что ВСУ потеряли Работино. Он посетовал на то, что Киев не получает от Запада достаточного количества оружия, а то, что получает, не может использовать на российской территории.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС России вошли в село Работино, которое до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления.

    26 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Военный аналитик: ВСУ после Авдеевки будут откатываться до реки Дурная

    Военный аналитик Онуфриенко: ВС России сосредоточатся на отбрасывании ВСУ от Горловки и Донецка

    Военный аналитик: ВСУ после Авдеевки будут откатываться до реки Дурная
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    ВСУ после поражения в Авдеевке будут откатываться до реки Дурная, но ВС России нет смысла штурмовать водную преграду. Вместо этого, скорее всего, Российская армия сделает ставку на сходящиеся удары в направлении Торецка, чтобы отодвинуть фронт от Горловки и Донецка. К такому выводу пришел военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя освобождение поселка Ласточкино под Авдеевкой.

    «О том, что противник не удержится на линии Степовое – Ласточкино – Северное, было понятно с самого начала. Они не готовили эту линию обороны и, как показала практика, удержаться на ней не смогли, а только немножко затормозили наше движение. По сути, за неделю ВСУ все потеряли. Сейчас в Северном и Ласточкино идут зачистки», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Кстати, ранее ресурс противника DeepState сообщал и публиковал видео выхода ВСУ из Ласточкино в Орловку. Также российские силы взяли Степовое, противник ушел оттуда практически без боя. Сейчас у ВСУ сформировалась оборона по предполагаемой изначально линии Бердычи – Семеновка – Орловка – Тоненькое», – указал собеседник.

    «Впрочем, бои за эту линию будут еще идти, я думаю, до середины марта как минимум. Но самое главное, что после того, как противник откатится с этих позиций, он просто уйдет западнее за водораздел. От Бердычей на юг идет река Дурная. Она идет до Орловки, затем поворачивает к Тоненькому и дальше раздваивается. И для нас в лоб штурмовать эту реку смысла нет», – детализировал аналитик.

    «Для российских сил логичнее остановиться на линии Бердычи – Орловка – Тоненькое с выходом на Первомайское, провести зачистку и далее идти на юг. У нас достаточно много перспективных направлений для дальнейшего развития локальных наступлений. Цель сейчас – отодвинуть линию фронта от Донецкой агломерации. Потому логично ожидать, что после зачистки Авдеевского узла и взятия населенного пункта Красное, который расположен к западу от Артемовска, ВС РФ нанесут сходящиеся удары в направлении Торецка», – считает спикер.

    «Торецк – это последний относительно крупный город, который вплотную примыкает к Горловке. Его освобождение в значительной мере отодвинет линию фронта от Горловки, от Донецка, и уменьшит количество обстрелов, которым сегодня подвергаются все близлежащие населенные пункты ДНР, включая столицу», – продолжил специалист.

    «По моему мнению, дальнейшего российского продвижения от Авдеевки на запад не будет. Иначе это будет выходящее за рамки гибкой обороны крупное наступление, требующее привлечения совершенно других материально-технических и человеческих ресурсов. Такая задача не стоит. Это бесперспективное направление. К тому же проводить стратегическое наступление в Донецкой агломерации, где масса городов, переходящих один из другого, и штурмовать их в лоб – это лишняя трата ресурсов и сил», – отметил он.

    «В общем: российские силы дойдут до линии Бердычи – Орловка – Тоненькое, и на какое-то время на этом участке ситуация стабилизируется. А дальше можно ожидать развития нашего наступления на юг и на север», – резюмировал Онуфриенко.

    Напомним, на Авдеевском направлении подразделения российской группировки войск «Центр» освободили Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю. Об этом сообщило в понедельник Минобороны РФ в своем Telegram-канале. «Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Уманское, Нетайлово и Очеретино ДНР», – говорится в сообщении.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ, но пока не до конца разминирована. По его словам, зачистка Авдеевки не означает, что в населенном пункте нет никаких опасностей.

    По его словам, кроме неразорвавшихся боеприпасов в Авдеевке сохраняется риск атак с воздуха, поэтому пока нет возможности свободно и безопасно находиться на территории города. В Авдеевке, по подсчетам Пушилина, остаются несколько сотен мирных жителей.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

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    26 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Охлобыстин подтвердил награду в 10 млн рублей за уничтожение Abrams

    Охлобыстин подтвердил намерение направить уничтожившим Abrams российским военным 10 млн рублей

    Охлобыстин подтвердил награду в 10 млн рублей за уничтожение Abrams
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Антон Антонов

    Актер и режиссер Иван Охлобыстин, назначивший награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams, поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.

    Охлобыстин в соцсети «ВКонтакте» поздравил «ребят из 15-й ОМБ с первым «Абрамсом». Он сообщил, что награда в 10 млн рублей «будет направлена героям в самое ближайшее время». «Прекрасный день, честный приз!» – заявил он.

    Напомним, у Авдеевки был уничтожен первый танк Abrams, задействованный украинскими военными.

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    27 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину

    Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину

    Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон сообщил, что «все обсуждалось в свободной и прямой манере». Страны не достигли консенсуса по вопросу «отправки сухопутных войск», сказал он. «Но с течением времени ничего исключать нельзя», – приводит его слова ТАСС.

    Президент Франции заявил, что западные страны готовы «сделать все, чтобы Россия не выиграла» в конфликте. По его словам, «все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь цели», передает РИА «Новости».

    Президент Польши Анджей Дуда по окончании конференции рассказал, что «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».

    В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после конференции заверил, что «не стоит вопрос об отправке сил, европейских сил НАТО, на Украину». По его словам, «этой проблемы не существует для Греции» и, как полагает Мицотакис, «для подавляющего большинства» стран.

    Ранее Czech News Agency со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы сообщило, что «Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений.

    Коментарии (62)
    27 февраля 2024, 06:21 • Новости дня
    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу

    Дипломат Гаврилов предостерег страны Запада от отправки военных на Украину

    Россия указала на риск переноса украинского конфликта в Европу
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность отправки западными странами военных на Украину, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что это повысит риск прямого столкновения России и НАТО.

    Гаврилов отметил, что последствия такой ситуации могут оказаться «самыми непредсказуемыми». Он полагает, что европейские налогоплательщики, на деньги которых западные страны финансируют военную помощь Украине, не хотели бы «переноса конфликта в Европу». Гаврилов подчеркнул, что Россия также «этого не хочет», передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что Москва не раз предупреждала НАТО «об опасности непосредственного участия в боевых действиях против» российских войск. Также Гаврилов заявил, что НАТО использует Украину как «таран» против России.

    Гаврилов отметил, что Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это было сделано альянсом в одностороннем порядке, Москва «открыта к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия».

    Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада такой возможности. Он заявил, что консенсус не достигнут, но «ничего исключать нельзя».

    Коментарии (13)
    26 февраля 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Зеленского об утечках информации

    Политолог Скачко: Зеленский придумал образ «Штирлица», чтобы переложить ответственность за провалы ВСУ

    Эксперт объяснил заявление Зеленского об утечках информации
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский не просто так заявил о неких утечках информации и передачи данных России. Это может быть как проявлением его паранойи, так и намеренной попыткой создать образ «Штирлица», работающего в интересах Москвы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко.

    «Слова Зеленского об утечках информации стоит рассматривать с двух сторон. Так, мы можем наблюдать проявление развившейся у него паранойи. Но в то же время не стоит исключать, что это попытка снять с себя ответственность за провалы украинской армии и переложить ее на каких-то шпионов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «В этой логике создание образа «Штирлица», работающего в интересах России, представляется вполне логичным», – пояснил собеседник. При этом спикер указал, что политическое и военное руководство Украины давно превратилось в «клубок змей». «Сейчас процессы «взаимного поедания» резко обострились, в том числе из-за сокращения «кормовой базы». К этому добавляется страх ответственности и физической расправы. Как следствие, создается гнетущая атмосфера не только в украинском обществе, но и в самом офисе Зеленского», – уточнил политолог.

    Намерения Зеленского создать несколько планов наступательных операций ВСУ спикер объясняет ранее звучавшей критикой со стороны Запада. «Основной претензией иностранной прессы и западных чиновников к киевским властям в прошлом году было то, что те не разработали «план Б» по развитию конфликта. Тогда, впрочем, у них не было и «плана А». Сейчас же Зеленский показывает своим партнерам, что он исправляется, что у Украины «будет несколько замыслов, и будущая кампания точно не прогорит». Но, опять же, при условии, что Запад окажет помощь», – пояснил Скачко.  

    Ранее Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2024» дал пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд любопытных заявлений. Так, он сказал, что план контрнаступления ВСУ в 2023 году был известен Москве заранее. Зеленский намекнул, что информацию мог «слить» кто-то из зарубежных партнеров Киева или членов ставки главнокомандующего.

    Он пояснил, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет». «Когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей», – заявил Зеленский. Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает.

    На вопрос, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации». Причем считаться с потерями он, похоже, не собирается, потому что, как следует из этой пресс-конференции, Зеленский запросто может озвучить цифры, взятые с потолка. Так, по его данным, за время начавшегося 24 февраля 2022 года конфликта погибли 31 тыс. украинских военных. Называть число раненых и пропавших без вести он не стал. «Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя», – объяснил Зеленский.

    Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление Зеленского подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик». Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в свою очередь подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат». «Только возникает вопрос: а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО?» – поинтересовался он.

    Озвученные Зеленским данные также стали одной из обсуждаемых тем в западной прессе. Как отмечает The New York Times, Вашингтон оценивал потери ВСУ в 70 тыс. убитыми и до 120 тыс. ранеными по состоянию на лето 2023 года. Это более чем в два раза выше названной Зеленским цифры в 31 тысячу, подчеркивает издание.

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    27 февраля 2024, 03:48 • Новости дня
    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»

    Армия США опубликовала доклад о предполагаемой тактике Вооруженных сил России

    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликован доклад сухопутных войск США «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

    Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?» в соцсетях американских сухопутных войск. В нем говорится о «тактике России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров», передает ТАСС.

    Указывается, что военная доктрина России оценивается «с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях». Доклад, как сообщается, должен стать «основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях».

    По версии авторов документа, в докладе раскрыты «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

    Однако, как признали авторы доклада, в нем не отражены методы боевых действий российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Авторы пояснили, что для оценки влияния СВО необходимо «некоторое время».

    В сентябре были опубликованы материалы об облике армии США будущего, в которых говорится, что США планируют построить роботизированную армию, насыщенную беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными машинами.

    Коментарии (10)
    27 февраля 2024, 02:27 • Новости дня
    Страны Запада решили создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет

    Макрон сообщил о решении стран Запада создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет

    Страны Запада решили создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет
    @ The Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Участники конференции по поддержке Украины в Париже решили создать коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон рассказал о решении создать «девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия». Коалиция создается, чтобы «привлечь все страны», у которых есть соответствующие возможности, и «начать поставки новых вооружений».

    Макрон указал, что сейчас сформировано уже восемь коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что Париж не ведет переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты, занимается подготовкой пилотов.

    Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на конференции обсуждали «промышленное сотрудничество с Украиной». По его словам, «речь идет хотя бы о ракетной промышленности». Дуда заявил, что «можно передать Украине современные технологии, которыми обладают западные страны». Как подчеркнул президент Польши, это позволит Украине «производить более современные ракеты».

    Дуда также выразил надежду, что в ближайшее время «общими усилиями» удастся «подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины». По его словам, «было одно очень конкретное предложение». Раскрывать подробности он отказался.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.

    Коментарии (26)
    27 февраля 2024, 09:41 • Новости дня
    Подпольщики навели российскую артиллерию на расположение СБУ в Херсоне

    Стало известно об уничтожении в Херсоне расположения СБУ из Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерия ВС России поразила расположение киевских специалистов Службы безопасности Украины в Херсоне, рассказал представитель пророссийского подполья в городе.

    Как сообщил источник ТАСС, подпольщики узнали место расположения сотрудников СБУ, приехавших из Киева в Херсон, и передали координаты российской артиллерии.

    Он добавил, что после удара в месте расположения зафиксировано множество раненых и как минимум несколько уничтоженных силовиков киевского режима.

    Ранее объект критической инфраструктуры был поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне.

    Коментарии (0)
    27 февраля 2024, 10:42 • Новости дня
    Российские военные не дали ВСУ переправиться с правого берега Днепра у Крынок

    Минобороны: Российские военные точными ударами препятствуют переправе ВСУ с правого берега Днепра у Крынок

    Российские военные не дали ВСУ переправиться с правого берега Днепра у Крынок

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные точными ударами по расположениям ВСУ мешают противнику переправиться с правого берега Днепра в районе Крынок, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, российские военные – операторы БПЛА – вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра и точными ударами БПЛА и артиллерии уничтожают цели, не давая противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок, передает РИА «Новости».

    Ранее в украинском Днепре и пригороде прогремели взрывы.

    Коментарии (3)
    27 февраля 2024, 06:59 • Новости дня
    DPA заметило нежелание Шольца говорить о «победе Украины»

    DPA указало на стремление Шольца избегать в выступлениях слов о «победе Украины» в конфликте с Россией

    DPA заметило нежелание Шольца говорить о «победе Украины»
    @ Chris Emil Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц говорит о том, что Россия не должна одержать победу в конфликте с Украиной, но избегает заявлений о том, что Украина должна победить.

    На конференции, организованной агентством DPA, Шольц подтвердил, что «придерживается той формулировки, которую выбрал» – он призвал помешать России «выиграть», передает ТАСС.

    Хотя Шольц поддержал резолюцию Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии, в которой говорилось о важности того, чтобы «Украина выиграла эту оборонительную борьбу», в своих выступлениях канцлер избегает данной формулировки, указывает DPA. Подчеркивается, что с самого начала российской специальной военной операции на Украине Шольц говорит только о недопустимости победы России.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.


    Коментарии (2)
    26 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Столтенберг после бегства ВСУ из Авдеевки упрекнул США в нерешительности

    Столтенберг связал бегство ВСУ из Авдеевки с «нерешительностью» США в вопросе военной помощи Украине

    Столтенберг после бегства ВСУ из Авдеевки упрекнул США в нерешительности
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отступление вооруженных сил Украины из Авдеевки стало результатом «нерешительности» США в вопросе военной помощи Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг заявил, что «нерешительность» США влияет на ситуацию на поле боя, причем не только в форме нехватки боеприпасов у ВСУ – «последствия» позиции Вашингтона наблюдаются в Авдеевке, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Напомним, Палата представителей США отложила голосование по помощи Украине до 28 февраля. Президент США Джо Байден призвал конгрессменов проголосовать за законопроект о выделении помощи Киеву, «пока не стало слишком поздно».

    Коментарии (2)
    26 февраля 2024, 17:20 • Новости дня
    Шольц объяснил невозможность поставок Киеву ракет Taurus

    Шольц заявил об опасности поставок Киеву ракет Taurus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.

    Как заявил он на конференции, организованной агентством DPA, Германия не должна быть связана с целями, которые достигнет эта система, передает ТАСС. Шольц добавил, что некоторых даже не волнует, что дело может дойти до участия страны в войне.

    «Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение», – сказал он.

    Ранее германский Бундестаг (парламент ФРГ) проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока, требующей поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

    Коментарии (2)
    27 февраля 2024, 07:41 • Новости дня
    Шойгу отметил героизм бойцов Сил специальных операций в ходе СВО

    Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций

    Шойгу отметил героизм бойцов Сил специальных операций в ходе СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе СВО военнослужащие Сил специальных операций проявляют мужество и героизм, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, поздравив военных и ветеранов с Днем Сил специальных операций.

    Министр, слова которого приводятся на сайте военного ведомства, подчеркнул, что ССО достойно следуют «законам боевого братства». Как высокопрофессиональным войскам, им приходится решать наиболее трудные задачи по защите России. При этом бойцы ССО проявляют безупречную выучку, заявил Шойгу.

    Он выразил уверенность, что бойцы ССО продолжат надежно защищать национальные интересы и суверенитет России. Шойгу пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо России, а также поблагодарил за самоотверженную службу.

    Напомним, президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что сейчас их бойцы демонстрируют героизм «в боях с неонацистами» на Украине.

    Коментарии (4)
    27 февраля 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин отметил героизм Сил специальных операций в боях с неонацистами на Украине

    Путин поздравил Силы специальных операций и отметил их героизм в боях с неонацистами на Украине

    Путин отметил героизм Сил специальных операций в боях с неонацистами на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что сейчас их бойцы демонстрируют героизм «в боях с неонацистами» на Украине.

    Путин поблагодарил «весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу». Особые слова благодарности он направил участникам специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Кремля.

    «На самых опасных участках – на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках – вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», – заявил глава российского государства.

    Путин отметил, что «эти высокие качества, особая закалка» выделяют бойцов и командиров Сил специальных операций. Президент заявил, что ССО были сформированы в связи с необходимостью «эффективно отвечать на новые вызовы».

    Подчеркивается, что ССО «за короткий срок с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа». Бойцы Сил специальных операций «достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой» российских войск, доказав, что «по первому приказу встают на защиту Родины» и будут защищать ее интересы «в любой точке мира», сказал Путин.

    Он указал, что бойцы ССО обеспечивали защиту «жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей», блестяще показали себя в борьбе с терроризмом в Сирии, демонстрируют героизм «в боях с неонацистами».

    В России намерены продолжить укрепление Сил специальных операций, будут расти их мобильность, ударный потенциал. ССО продолжат оснащать оружием и техникой нового поколения. Путин заявил, что это один из главных «приоритетов долгосрочного развития армии и флота».

    Президент выразил уверенность, что подразделения Сил специальных операций продолжат покорять «новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле». Он пожелал «личному составу и ветеранам Сил специальных операций крепкого здоровья и успехов, благополучия близким».

    Напомним, в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества Путин назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

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    26 февраля 2024, 21:25 • Новости дня
    Песков призвал не забегать далеко в вопросе о сроках СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции повлиять на ее сроки, заявил, что пока не нужно забегать так далеко вперед.

    По его словам, ведется планомерная работа, очень напряженная, ежедневная, передает РИА «Новости».

    Также Песков рассказал, что президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации в зоне специальной военной операции в режиме онлайн, обо всем, что там происходит, он узнает моментально.

    Ранее Песков заявил, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

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