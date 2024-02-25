  • Новость часаВ Польше неизвестные высыпали восемь вагонов с украинским зерном
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    Госдепу США пришлось сделать комплимент России
    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
    Французский фермер повздорил с Макроном из-за Украины
    Лукашенко высказался о позиции Пашиняна по ОДКБ
    В Крыму назвали сумму иска к Украине из-за энергоблокады
    Боррель допустил исход конфликта на Украине в ближайшие месяцы
    На Украине заявили о неспособности Зеленского решить ситуацию с Польшей
    В Киеве назвали сроки получения Украиной приглашения в НАТО
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Палестино-израильский конфликт может добить Египет

    Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

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    25 февраля 2024, 17:50 • Новости дня

    Шмыгаль обвинил пророссийские силы в поддержке протестов польских фермеров

    Tекст: Ольга Иванова

    Протесты польских фермеров на украинской границе организованы пророссийскими силами, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    Он заявил, что «поддержка радикальных пророссийских политических сил на территории целого Европейского союза, в том числе и в Польше», создает условия для незаконных действий, когда высыпают зерно. При этом он отметил, что «польское правительство реагирует адекватно», передает РИА «Новости».

    По его словам, первые польские нарушители уже предстали перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы.

    В пятницу неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше.

    Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов. До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.

    24 февраля 2024, 21:41 • Новости дня
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине

    Лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, следует из совместного заявления лидеров G7 в Киеве.

    В заявлении говорится, что G7 поручила правительствам выработать меры по принуждению России компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Отмечается, что страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией», передает ТАСС.

    В тексте документа также зафиксировано обращения к министрам продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.

    Также в G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать Москве их обходить.

    Дополнительные санкции будут введены против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или материалы для его производства.

    Кроме того, лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.

    Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, и хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.

    Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права.

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    25 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья

    «Страна.ua»: Жители Харькова начали срочно продавать жилье со скидкой до 50%

    Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50%, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на местных риелторов.

    Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала, что столь глубокого кризиса на рынке недвижимости Харькова еще никогда не было, при этом цены упали на 50%, передает РИА «Новости». Она добавила, что люди настолько дешево продают с пониманием того, что они не вернутся в Харьков.

    По ее словам, квартиры в городе покупают жители пригорода и Харьковской области, при этом редко харьковчане покупают у харьковчан.

    Как пишет «Страна.ua», местные риелторы заявляют, что предложение на продажу квартир с каждым днем увеличивается, поэтому цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.

    Ранее российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.

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    24 февраля 2024, 18:15 • Новости дня
    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки

    «Страна.ua»: Украинские войска оставили Ласточкино к западу от Авдеевки

    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ оставили населенный пункт Ласточкино, расположенный к западу от Авдеевки в пригороде Донецка, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Как пишет издание, украинские военные оставили Ласточкино из-за угрозы флангам ВСУ и маршрутам снабжения, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой.

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    25 февраля 2024, 11:52 • Новости дня
    Ермак назвал сроки получения Украиной приглашения в НАТО

    В офисе президента Украины надеются получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите альянса, который пройдет в июле в США, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, призвав Конгресс принять закон о финансировании НАТО вместо Украины.

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    25 февраля 2024, 10:47 • Новости дня
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    Кулеба: Потерянные ВСУ территории не несут стратегического значения
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Утраченные украинскими военными позиции не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Как указал Кулеба в интервью ABC, Украина действительно потеряла территории, однако они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта, передает РИА «Новости».

    В четверг ВС России на Донецком направлении освободили населенный пункт Победа.

    Напомним, в середине февраля российские войска освободили Авдеевку, а позднее – населенный пункт Крынки. ВСУ видят риски того, что могут оказаться в клещах в Угледаре.

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    25 февраля 2024, 15:10 • Новости дня
    Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

    Боррель предположил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы

    Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исход украинского конфликта может решиться уже в ближайшие месяцы, заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

    Как указал Боррель в интервью для El Pais, Брюсселю нужно начать еще больше и активнее помогать Украине. По его словам, такой шаг очень важен, если региональное содружество хочет, чтобы Киев мог продолжать сопротивляться России, передает Газета.Ru.

    Он добавил, что в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта на Украине. Боррель подчеркнул, что сопротивляться – это значит побеждать.

    Боррель, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он готов поддерживать гипотетические атаки ВС РФ на страны НАТО, отметил, что такие слова являются «ужасом», и призвал европейских лидеров «проснуться».

    Он резюмировал, что сейчас его больше всего беспокоят страх и неуверенность европейских стран, поскольку Европа является «стареющим континентом в молодом мире» и осознала для себя опасность этого факта.

    Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Евросоюз считает, что сложившаяся на Украине ситуация является «тестом на наличие характера», они полны решимости показать готовность поддерживать Киев и без США. Кроме того, Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.

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    24 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ

    Губернатор Артамонов: В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ

    В Липецке на территории комбината обезврежены части беспилотника ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Части подавленного украинского БПЛА были обезврежены на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что части подавленного беспилотника были обезврежены безопасным дистанционным способом, на работу комбината существенного влияния не оказано, пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили два БПЛА в Липецкой области.

    Напомним, Артамонов заявил, что власти Липецкой области проверяют информацию о падении беспилотника на цех Новолипецкого металлургического комбината, где в субботу ночью начался пожар.

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    25 февраля 2024, 13:18 • Новости дня
    На Украине признали несоответствие потребностей ВСУ в боеприпасах возможностям США и ЕС

    Минстратегпром: Потребности ВСУ в боеприпасах превышают возможности производства США и ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потребности ВСУ в боеприпасах превышают возможности производства США и Евросоюза, заявил на конференции «Украина. Год 2024» глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин.

    По его словам, Украина кратно наращивает производство боеприпасов, но насколько бы его ни нарастили, потребности ВСУ больше, чем производственные возможности США и ЕС, передает РИА «Новости».

    Камышин добавил, что Украина утроила производство вооружения, и теперь в сфере обороны работают 500 предприятий.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Киеву необходима поддержка Вашингтона, которую Конгресс пока не может согласовать.

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    24 февраля 2024, 21:22 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, есть раненые.

    Сотрудница ресторана рассказала, что было два прилета. По ее словам, в момент удара в ресторане находились 50-60 человек, передает РИА «Новости».

    Другой очевидец обстрела Владимир при обстреле ранение в ногу получил сотрудник ресторана, который ехал из магазина.

    Ранее при ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли мирные жители.

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    24 февраля 2024, 18:48 • Новости дня
    В Киеве сочли «ничего не стоящими» гарантии США по Будапештскому меморандуму

    Глава СНБО Украины Данилов: Гарантии США по Будапештскому меморандуму ничего не стоят

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с Будапештским меморандумом показала несостоятельность американских гарантий безопасности, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Times.

    Данилов заявил, что подпись президента США под документом ничего не стоит, но оценку гарантиям безопасности Британии не дал, передает РИА «Новости».

    В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание гарантий США, обеспечивать ее безопасность.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отказ США от помощи Украине подтолкнет к разработке ядерного оружия в мире.

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    25 февраля 2024, 09:58 • Новости дня
    Zeit: Бербок пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из-за воздушной тревоги была вынуждена провести около четверти часа в укрытии во время визита в Одессу, сообщает немецкая газета Zeit.

    По сообщению издания Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена на 15 минут спустилась в укрытие после сигнала воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Немецкий журнал Spiegel сообщает, что Бербок с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетила одесский порт.

    Ранее Бербок заявила, что Запад не препятствует переговорам Украины с Россией, а западные страны уже два года «неустанно работают» над миром.

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    25 февраля 2024, 07:35 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских дрона в Белгородской области и четыре над Черным морем

    Российские силы ПВО сбили за ночь два украинских дрона в Белгородской области и четыре – над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области и еще четыре над Черным морем, сообщает Минобороны России.

    «Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее Минобороны России показало стрельбу комплекса «Панцирь-С1» по украинскому беспилотнику в зоне СВО. На видео показано, как военнослужащие обнаруживают, захватывают и распознают цель, а затем уничтожают ее. Также приведены переговоры военных между собой.


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    25 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    В Берлине началось расследование проецирования фото и видео на посольство России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Берлине начали расследование проецирования фото и видео из зоны боевых действий на Украине на здание российского посольства, что делать ранее было запрещено, сообщили в пресс-службе полиции.

    Отмечается, что возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение Берлинского закона о свободе собраний, передает РИА «Новости».

    О начале проецирования полиции сообщила женщина около 6.15 утра субботы (8.15 мск). Проектор был установлен на контейнере, установленном на грузовике, проецирование окончилось около 6.40 утра, когда на место прибыла пожарная машина.

    Ранее сообщалось, что украинский конфликт обошелся Германии в сумму, превысившую 200 млрд евро.


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    25 февраля 2024, 15:02 • Новости дня
    В Киеве заявили о наличии у Украины ракет собственного производства дальностью 700 км

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина располагает ракетами собственного производства дальностью 700 километров, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

    Ракетную программу он назвал самой важной для Украины, а также добавил, что у республики «появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров», передает РИА «Новости».

    Ранее германский Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии – СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия – СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.


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    24 февраля 2024, 18:27 • Новости дня
    При ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибли мирные жители

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, есть погибшие, сообщил корреспондент РИА «Новости».

    Снаряд ВСУ попал в верхние этажи дома, пробил стену здания, повреждены балконы и рамы в окнах верхних этажей. Пострадали также соседние дома, передает РИА «Новости».

    По словам одного из жителей пострадавшей многоэтажки, от украинского снаряда погиб его товарищ, сосед ­– друг детства.

    Ранее украинские войска обстреляли районы Донецка из натовской артиллерии.

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