Шмыгаль обвинил пророссийские силы в поддержке протестов польских фермеров

Tекст: Ольга Иванова

Он заявил, что «поддержка радикальных пророссийских политических сил на территории целого Европейского союза, в том числе и в Польше», создает условия для незаконных действий, когда высыпают зерно. При этом он отметил, что «польское правительство реагирует адекватно», передает РИА «Новости».

По его словам, первые польские нарушители уже предстали перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы.

В пятницу неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше.

Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов. До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.