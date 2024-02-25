Шри-Ланка опровергла информацию о приостановке продления виз россиянам

Офис президента Шри-Ланки опроверг информацию о приостановке продления виз гражданам России

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Ada Derana со ссылкой на управление президента по СМИ, правительство Шри-Ланки официально не приняло решения об отмене продления виз, ранее предоставленных этим туристам, передает РИА «Новости».

В пресс-службе офиса президента говорится, что Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу распространенного без предварительного одобрения кабинета министров уведомления департамента иммиграции о том, что россияне и украинцы должны покинуть страну в течение 14 дней, пишет ТАСС.

В воскресенье генеральный комиссар миграционной службы Шри-Ланки Харша Илукпития заявил, что страна решила перестать продлевать гражданам России и Украины долгосрочные туристические визы.

Ранее посольство России в Коломбо призвало постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян подумать о возвращении на родину в связи с инцидентами, участившимися в отношении российских граждан на острове.

Напомним, в октябре Шри-Ланка решила отменить визовые сборы для россиян. Позже власти Шри-Ланки одобрили бесплатные визы для российских туристов.