Шри-Ланка решила не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Илукпития в интервью AFP, правительство больше не намерено продлевать визы. По его словам, ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой, передает ТАСС.

Он добавил, что лица с подобными визами должны покинуть страну до 7 марта.

Ранее посольство России в Коломбо призвало постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян подумать о возвращении на родину в связи с инцидентами, участившимися в отношении российских граждан на острове.

Напомним, в октябре Шри-Ланка решила отменить визовые сборы для россиян. Позже власти Шри-Ланки одобрили бесплатные визы для российских туристов.