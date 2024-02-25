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Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в Китае у границы с Киргизией
Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло на северо-западе Китая
По данным китайского сейсмологического центра, подземный толчок магнитудой 5,9 был зафиксирован недалеко от уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района.
О пострадавших не сообщается, передает РИА «Новости».
В свою очередь Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Китае у границы с Киргизией в 158 километрах к западу от китайского города Аксу с населением 535 тыс. человек, очаг землетрясения находился на глубине 7 километров.
Как сообщила пресс-служба Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана, утром в воскресенье жители Алма-Аты почувствовали подземные толчки силой 3.
Напомним, 30 января на территории Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР произошли два землетрясения.