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Соперница Трампа поздравила его с победой на праймериз в Южной Каролине
Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой на праймериз в Южной Каролине
Единственная соперница экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республипанской партии Никки Хейли поздравила его с победой на праймериз в Южной Каролине.
«Я хочу поздравить Дональда Трампа c его победой», – приводит РИА «Новости» слова Хейли перед сторонниками.
При этом она заявила, что не выйдет из президентской гонки, несмотря на поражение.
После подсчета половины голосов Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине с 59,7%. У Никки Хейли 39,7% голосов.
Ранее сообщалось, что первые экзитполы показали победу Трампа на праймериз в Южной Каролине. Если Трамп победит в этом штате, он станет первым республиканским кандидатом, который, не будучи действующим американским лидером, одержал победу на первичных выборах в Айове, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине.
Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в городе Милуоки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.