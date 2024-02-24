Эксперт объяснил, почему новички выигрывают в лотерею

Нейропсихолог Простыкин объяснил, что новички выигрывают в лотерею, потому что не усложняют игру

Tекст: Вера Басилая

По словам эксперта, есть несколько объясняющих теорий, почему новичкам везет. Простыкин привел «теорию потока» психолога Михая Чиксентмихали, согласно которой, новичок не просчитывает комбинации, а работает по элементарным правилам. Постоянный игрок усложняет схему, и поэтому запросто проигрывает новичку, пишет «Вечерняя Москва».

Простыкин также рассказал об уникальном случае, когда человек выиграл 14 раз в лотерею. Счастливчиком оказался экономист, математик, живший в Румынии 1960-х, Стефан Мандель, который разработал свою формулу и, выиграл джекпот – 18 его годовых зарплат.

По словам основателя игорного бизнеса в Советском Союзе и России Дмитрия Слободкина, в честной лотерее работает теория вероятности. Даже если высчитывать по теории вероятности нужный билет, все равно ничего не выйдет, потому что благоприятный исход может проявиться на восьми миллионах комбинаций.

Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею.