Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Взгляд
22 января, среда  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
Разделы

Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

Нефтяная ссора с Россией завела Белоруссию в Норвегию Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. План Александра Лукашенко состоит в том, чтобы в разы сократить закупки российской нефти. Что же не поделили два соседа и чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья?  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия довела Польшу до истерики

Премьер Польши Моравецкий назвал СССР «пособником нацистской Германии»Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Вмешательство Владимира Путина в историческую дискуссию о роли Польши во Второй мировой войне спровоцировало руководство этой страны на серию истеричных заявлений. По сути, можно говорить об информационной битве на уровне первых лиц, которой в Варшаве не ждали. Особенно тяжела для поляков та мысль, что они в этой битве проигрывают.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия первой преодолеет цифровое неравенство

Россия становится первой в мире страной, официально признавшей интернет социальной необходимостьюФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Уже в ближайшем будущем россияне смогут ощутить на себе преимущества реализации президентской инициативы «Доступный интернет», которая подразумевает бесплатный доступ к важным интернет-сервисам. По мнению экспертов, теперь Россия станет первой в мире страной, где право на интернет встанет в один ряд с правом на бесплатное образование и медицину.  Подробности...
Перейти а раздел…

Украинки достигли интимного слияния с Европой

Украинские девушки остаются одним из символов сексуальной доступностиФото: Boris Roessler/Global Look Press
Интернет заполонили новости о том, как украинские девушки одна за другой активно и дорого продают свою девственность. Что сейчас происходит с сексуальными услугами украинок и на Украине, почему этот известный в мире феномен так расцвел именно в этой стране – и как на это повлиял евроцентричный политический курс киевских властей? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Население Земли устало от капитализма

Павел Волков, публицист
Хотя панд мы безусловно очень любим и мечтаем об увеличении их количества, все-таки хотелось бы, чтобы вместе с замечательными животными не умирали в нищете и люди. Они ведь тоже в основном хорошие, как и мишки. А вот стейкхолдер-капитализм – нет. Подробности...

Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Пусть скандалящих звезд на телеэкранах вытеснят люди, которые созидают и воспитывают детей. Нравственность и здравый смысл могут показаться чем-то непрактичным, звездные скандалы как-то надежнее – но, может быть, стоит поверить в своих зрителей и в их запрос на моральное и психологическое здоровье. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Трактористы и телеграмисты

Максим Соколов, публицист
И наши Майкрофты, и наши Шерлоки, т. е. разрекламированные телеграм-каналы вроде Незыгаря и им подобные, неистово надувавшие щеки, 15–16 января позорно обмишурились. Вся проницательная мысль и все глубокие инсайды оказались полной туфтой. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Капитализму вынесли приговор

    Как украинский трезубец оказался символом экстремизма

    Обсуждение: 4 комментария

    Русский интерес в Ливии

      Перейти а раздел…

      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Президент Вьетнама принял приглашение приехать в Москву на День Победы
              Путин потребовал не затягивать реализацию посланияПутин ответил на вопрос о смене формы правления в РоссииВ Каспийске объяснили отмену женских дней в бассейне «Анжи Арены»Казахская нефть для Китая испортилась
              Расходы на поддержку семей при реализации послания превысят триллион рублейГолунов подал жалобу на имя нового генпрокурораИзраиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме«Лукойл» отказался компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра
              Путин заявил о необходимости пересмотреть состав потребительской корзиныГлава минобороны Украины выступил против разведения сил в ДонбассеВопрос дня: что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься?Минск и Баку решили рассмотреть нефтепровод Одесса – Броды для поставок нефти

              Жертвы Холокоста


              ФСБ рассекретила документы о зверствах польских надзирателей в Освенциме

              «нищие и быдло»


              Водонаева ответила предложившему ее наказать Володину

              многодетная мать


              Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

              Видео

              правительство россии


              Кабинет министров Мишустина ориентирован на экономический рост

              черное золото


              Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

              «монстр коррупции»


              Запад мешает россиянке стать главой государства в Африке

              сокращение населения


              Россия забирает русских с Украины

              Общечеловеческая практика


              Герман Садулаев: Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

              Еврейская проблема


              Алексей Алешковский: Память о Второй мировой работает только по-честному

              Всем надоело


              Игорь Мальцев: Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?

              Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

              Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получается   22 января 2020, 16:40
              Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
              Текст: Михаил Большаков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей.

              «1, 2, 3, 4, 5, 6» – такая нехитрая комбинация фигурировала в известном советском фильме «Спортлото-82», где была показана ситуация выигрыша крупной суммы в лотерею. Как ни странно, именно она могла бы позволить героине фильма выиграть в настоящее «Спортлото», если бы она играла много и долго.

              Как известно, 1 января 2020 года выигрышный билет с рекордной суммой в один миллиард рублей выпал наследнице Спортлото – лотерее «Русское лото». Джекпот розыгрыша достался жительнице подмосковного Одинцова Надежде Бартош, и несколько фактов из ее ставшей уже публичной биографии заставили говорить о «неслучайности» выпавшей комбинации цифр.

              Так ли это – и можно ли говорить о том, что Надежда Бартош теоретически могла обыграть лотерею или хотя бы других игроков?

              Самый популярный пароль

              Самый популярный в мире пароль, который был украден более чем у 14% всех пользователей компьютеров, оказывается удивительно похож на комбинацию, выбранную Таней Пеговой в фильме «Спортлото-82». Это всем известная последовательность «1234...», которую обычно продолжают до нужного в пароле числа знаков последовательными цифрами натурального ряда.

              Такую психологическую особенность пользователей уже давно используют хакеры. Они знают, что вместо тупого перебора случайных символов легче проверить в качестве пароля фамилию или имя пользователя, его супруга, супруги или ребенка, кличку собаки или кошки. Такими паролями наделяют свои записи еще 16% пользователей. Около 5% украденных паролей использовали простые в наборе на клавиатуре комбинации QWERTY или AZERTY, 4% пострадавших пользователей в качестве пароля ставили свой номер телефона, а 4% утерянных паролей содержали слово password («пароль») с различными цифровыми дополнениями. 2% пострадавших в качестве пароля вводили год, месяц и день своего рождения.

              Такая статистика наглядно показывает: у мозга есть шаблоны, которые мы используем, когда нам надо построить запоминающуюся последовательность букв или чисел. Кстати, эти шаблоны выдают нас и тогда, когда надо придумать случайную последовательность чисел. Как показывает практика, обычно люди пишут числа, в которых все цифры встречаются с одинаковой частотой. Чем сразу же выдают с головой всю неслучайность последовательности.

              Все дело в том, что случайные числа в любой системе счисления подчиняются так называемому закону Бенфорда. Сам закон формулируется так: для выборки данных из «реальной жизни» частота, с которой каждая цифра встречается на первом месте числа, подчиняется логарифмическому распределению по формуле p(d) = logb(1+1/d). Поэтому закон Бенфорда еще называют законом первой цифры.

              Для десятичной системы счисления (b = 10) это означает, что в любой «естественной» выборке цифра 1 будет встречаться на первом месте с частотой около 30%, а цифра 9 – лишь с частотой около 5%. Так как многие массивы данных описываются законом Бенфорда, это позволило использовать его для борьбы с подделкой финансовых документов. Если человек вписывает в отчет вымышленные случайные цифры, он интуитивно старается распределять их равномерно, то есть в таком «нарисованном» отчете все цифры будут встречаться на первом месте в числах с одинаковой вероятностью.

              Есть свои правила и в поведении игроков любой лотереи, которые пытаются выиграть у системы случайного выбора.

              Например, для советского «Спортлото» в конце 1970-х годов было проведено масштабное статистическое исследование, которое показало, что большинство игравших тогда в «Спортлото 6 из 49» зачеркивало номера в левой трети прямоугольной карточки, содержащей номера с 1 по 17. Существенно меньше играющих зачеркивало номера в правой трети карточки, содержащей номера с 38 по 49, в то время как номера с 18 по 37, расположенные в середине карточки, зачеркивали со средней вероятностью.

              Объяснение такому поведению игроков было простым. Знаменательные семейные даты (дни рождения игроков, близких им людей, дни свадеб и т. д.), на которые явно или подсознательно ориентировались многие играющие, – это числа до 31, из которых более половины сосредоточены в левой трети карточки. Кроме того, в левой стороне карты целых восемь простых чисел, в том числе и считающиеся счастливыми 5 и 7, у которых тоже всегда были свои поклонники. Да и число 13, которое можно выбрать «от противного», тоже в левой части карточки.

              Кстати, соседние числа по вертикали и по горизонтали игроки «Спортлото» зачеркивать не любили, так что «1, 2, 3, 4, 5, 6» Тани Пеговой была очень редкой комбинацией на момент исследования. Логика заполняющих была проста: обычно случайная выборка чисел на карточке, которую выдает лототрон, выглядит как «звездное небо», где выигрышные номера расположены далеко друг от друга. Соседство же по вертикали двух клеток определяет не только геометрическую близость клеток, но и близость по натуральному ряду чисел. А такое совпадение считается «уж совсем невероятным».

              Ну не может так выдавать числа лототрон, он же машина!

              Отсюда проистекала и стратегия успешных игроков в «Спортлото»: средний реальный выигрыш был выше среднего расчетного, когда выигрышные комбинации встречались в небольшом числе карточек. А таковыми были карточки с соприкасающимися номерами, как в «Спортлото-82» – или же карточки, в которых много номеров было именно в правой части карточки, которую подсознательно избегали заполнять многие игроки.

              Правда, играть с такой стратегией в «Спортлото» надо было много и подолгу, сотнями карточек на десятках тиражей – так как такая стратегия успешно выигрывала у других игроков, но не у лотереи, на «нетипичных» комбинациях шариков лототрона. Но, как выяснили авторы советского исследования, судя по всему, такие любители в СССР были: в тиражах часто находили карточки, заполненные явно массовым способом, а не рукой.

              «Русское лото» и случай Надежды Бартош

              «Русское лото» – это государственная лотерея, в нынешнем виде существующая с 2012 года. Отличием «Русского лото» от «Спортлото» является то, что карточки игроки сейчас покупают уже заполненными, а вместо шариков, которые выдает автомат-лототрон, в «Русском лото» используются бочонки, которые ведущий вытаскивает из мешочка в прямом эфире программы.

              Как и все лотереи, «Русское лото» выдает в призовой фонд лишь часть выручки от продажи лотерейных билетов. Согласно правилам, это 50% стоимости билетов. Часть призового фонда «Русского лото» уходит в джекпот (супервыигрыш), который можно получить, если на карточке игрока совпадут 15 чисел с 15 числами на бочонках, которые вытаскивает ведущий.

              Формально предварительное заполнение карточек должно снимать массу психологических ограничений и предпочтений, которые были в версии «Спортлото», когда любой человек мог выбрать произвольную комбинацию цифр, в том числе и пресловутое «1, 2, 3, 4, 5, 6». Которое, кстати, по иронии судьбы не выигрывало ни разу – ни до 1982 года, ни позднее.

              В сегодняшнем «Русском лото» игроку предлагаются готовые карточки, на которых уже заполнено 30 номеров из 90 возможных, при этом номера равномерно распределены по десяткам – на каждый из них приходится от двух до четырех произвольных чисел. Однако выбирать карточки можно произвольно – если вам не нравятся предложенные системой, вы можете практически бесконечно обновлять список предлагаемых билетов.

              Как следствие, в принципе, даже в «Русском лото» можно играть против других игроков. Если предположить, что у ваших конкурентов все-таки есть какие-то обычные и известные предпочтения в области цифр от 1 до 31, расположенной в первой части карточки «Русского лото», то очевидно, что они будут выбирать такие карточки при случайной выдаче. В общем случае это карточки, где большое количество чисел находится в младших десятках. Однако при такой стратегии выбора билетов, которую используют среднестатистические игроки, больший единичный выигрыш может обеспечить в удачном тираже карточка, в которой числа будут концентрироваться во второй и третьей половинах числового ряда (где идут десятки начиная с сорокового).

              Конечно, по сравнению с абсолютно произвольным заполнением карточек в советском «Спортлото» принцип заполнения карточек «Русского лото» ближе к случайной выдаче. Но и с ним можно, как видите, надеяться на то, что другие игроки будут выбирать свои счастливые числа не совсем случайно.

              Была ли таким успешным игроком против других поклонников «Русского лото» Надежда Бартош – вопрос открытый. В интервью после выигрыша Бартош честно призналась, что «часто участвует» в лотереях и купила к новогоднему тиражу «около десяти билетов», хотя выигрышный билет ей якобы подарила дочь. Такого количества, конечно, явно недостаточно для устойчивого выигрыша. В случае игры против других игроков надо участвовать в тираже доброй сотней карточек, после чего можно ожидать устойчивого результата в последовательности из десятка тиражей.

              В нашем рассказе есть место для математики и психологии игорного бизнеса – а контролем честной игры пусть занимаются учредители «Русского лото».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............