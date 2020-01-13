У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

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От российской экономики в 2020 году ждут большего

2020 год должен стать лучше предыдущего Фото: Сергей Портер/ТАСС
Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны?  Подробности...
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
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Нидерланды накрыла мода на смерть

Смертельные инъекции стали обычной практикой в Нидерландах Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершенных с врачебной помощью. Однако за происходящим скрываются злоупотребления на грани криминала и массовые манипуляции статистикой. Практика эвтаназии поставила перед голландским обществом и врачами массу весьма неудобных вопросов – прежде всего этических. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

Сергей Мардан, публицист
Рекламный ход с выигрышем 1 млрд рублей в лотерею еще раз дает понять, какие гигантские деньги зарабатываются в этом «бизнесе». Только бизнес этот никого не делает счастливее, он не создает никакой новой ценности, вообще ничего. Подробности...

Антихристианская ненависть стала проявлением свободы слова

Сергей Худиев, публицист, богослов
Человека, в сердце которого, как сказал поэт, «минул последний стыд и все осквернено», легко подчинить. Чтобы сопротивляться диктату, нужны ценности – а у человека, который продал их за подписку на Netflix, их больше нет. Подробности...
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Массовая культура не может создать эталонного русского

Сергей Сафронов, Бизнес-консультант
Где найти эталонные образы современных русских людей? В российской культуре бесконечно воспроизводится триада мент – бандит – коммерсант, или другой полюс: интеллигент – алкаш – терпила, и в их единстве уже не обнаружить швов. Подробности...
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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              Сергей Мардан

              У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

              Сергей Мардан
              публицист
              		 13 января 2020, 18:40

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              История про выигранный подмосковной пенсионеркой 1 000 000 000 рублей черты волшебной сказки так и не приобрела несмотря на все усилия организаторов лотереи.

              Народ в соцсетях сначала подозревал, что организаторы просто придумали историю с огромным выигрышем, потом подхватили историю о том, что выигравшая миллиард подмосковная пенсионерка – подставной персонаж. А когда стало известно, что покупательница счастливого билета – человек небедный и вообще предприниматель, угрюмо замолчали и, видимо, окончательно впали в депрессию.

              История про выигранный миллиард на фоне очень бедной жизни, которой живет значительная часть жителей России не могла привнести никакого позитива в поток ежедневных новостей. Более того, все эти бессчетные лотереи, букмекерские конторы, тотализаторы являются такой же приметой беспросветной бедности, как расплодившиеся ломбарды и микрокредитные конторы.

              И религиозные деятели всех традиционных конфессий, и психологи в отношении лотерей единодушны. Это – форма азартных игр, как бы их не маскировали организаторы. Количество зла, которое игорный бизнес принес в нашу жизнь начиная с самого конца 80-х сравнимо только с деятельностью финансовых пирамид.

              Билеты лотерей особенно цинично выглядят на кассах почтовых отделений, где российские пенсионеры получают свои мизерные пенсии, а им тут же предлагают рискнуть частью своих 13-15 тыс. рублей в месяц, чтобы схватить птицу удачи за хвост. Удача правда сопутствует только распространителям билетов. Они всегда в выигрыше.

              Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

              Государству не стоит ассоциироваться с бизнесом, который в массовом сознании считается в лучшем случае манипулятивным, позволяя существовать «государственным лотереям».

              Никто еще не забыл времена, когда игровые автоматы стояли повсюду, включая школы и автобусные остановки, и люди спускали на них последние копейки, закладывая квартиры и пуская по миру свои семьи. В 2005 году оборот этой сферы составил 5–6 млрд долларов, в стране было около 400 тыс. игровых автоматов и 5000 игровых столов. К 2006 году было выдано свыше 6300 лицензий на игорный бизнес.

              Государство не может потворствовать той вакханалии подлости, когда миллиарды наживались буквально на нищих людях. Только официально четверть населения России в 2005 году жила ниже черты бедности. Поэтому президент на встрече с руководителями парламентских фракций 4 декабря 2006 года предложил запретить в российских городах игорный бизнес, а уже 26 декабря Федеральный закон № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» был принят. Государство фактически ставило игорный бизнес под запрет, предложив строительство пяти специальных «игорных зон», куда владельцы казино и игровых автоматов должны были инвестировать свои деньги. Однако пяти Лас-Вегасов в России не получилось. Даже одного не получилось.

              В основном бизнес переместился в интернет, где, несмотря на все запреты, процветают онлайн-казино. А в городах, на месте все тех же игорных клубов открылись букмекерские конторы. Игорный бизнес в России показал просто чудеса выживаемости, а, скорее всего, исключительной мощи его лоббистов.

              Лотереи сразу были выведены из-под действия нового закона. А в 2014 году государство ввело монополию на организацию лотерей. И вот тут начинается самое интересное. Официально, действительно, лотереи организовывают министерство финансов и министерство спорта. Однако весь бизнес по распространению лотерей ведется частными компаниями. Точнее – одной компанией «Столото».

              В 2018 году компания продала лотерейных билетов на 47 млрд рублей. Однако доля государства в этой сумме составляет примерно 3%, то есть 1,4 млрд. Деньги не малые, но в масштабах государственного бюджета и даже бюджета Министерства спорта не сказать, чтобы уж слишком заметные. На спорт в 2019 годы было выделено 57 млрд рублей.

              От чего такая острая потребность у бюджета в 1,4 млрд в год, что федеральные министерства не постеснялись присвоить титул «государственный» совершенно частному предприятию, которое эксплуатирует человеческое несчастье, понять невозможно.

              Рекламный ход ценой в 1 млрд рублей, который, вполне возможно, действительно, получил реальный человек лишь еще раз дает понять, какие гигантские деньги зарабатываются в этом «бизнесе». Только бизнес этот никого не делает счастливее, он не создает никакой новой ценности, вообще ничего.

              С точки зрения морали – это образец изощренного обмана, когда категория «надежда» подменяется бессовестным шулером на «халяву». Но, кто хочет, разницу все равно видит.  

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