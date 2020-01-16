У экономического чуда российских лотерей есть простое объяснение

Новогодняя сказка о выигрыше миллиарда рублей в лотерею выявила недоверие части населения к проведению государственных лотерей. Однако это не помешало ей спровоцировать взлет спроса на «билеты счастья». Более того, лотерейный бизнес в России в последние годы растет как на дрожжах, двузначными цифрами. Но главный парадокс в том, что государственная лотерея приносит в российский бюджет сущие копейки.

Новогодняя история с колоссальным выигрышем в лотерею «Русское лото» (оператор «Столото») в 1 млрд рублей жительницей Подмосковья подстегнула интерес населения к лотерейным билетам. На самом деле лотерейный бизнес, который, по сути, продает не материальные блага, а надежду, процветает в России уже не первый год. Его оборот растет двузначными цифрами ежегодно, и даже кризисный 2014 год тому не помеха. И это в то время, как российская экономика с ожесточением борется за 1–2% роста в год. Такими успехами, как лотерейный, мало какой бизнес может похвастаться в России в последние годы.

Так, оборот лотерейного бизнеса в 2012 году оценивается в 14,3 млрд рублей, а в 2014 году – уже в 14 млрд рублей. После небольшого провала в 2015 году с 2016 года начинается неуклонный рост лотерейного бизнеса как на дрожжах. В 2016 году его оборот вырос почти до 25 млрд рублей, в 2017 году – до 37 млрд рублей, в 2018 году – новый рекорд, 47,2 млрд рублей. Итоги 2019 года еще не подведены, но уже ожидается новый рекорд по заработку российских лотерей – в районе 60 млрд рублей.

В чем секрет такого экономического чуда лотерейного бизнеса в России, которому даже кризис не помеха?

Сначала расти бизнесу помогали запреты в России других азартных игр, в частности казино и «одноруких бандитов». До 2014 года лотерейным бизнесом мог заниматься любой желающий. «Это привело к появлению огромного количества либо откровенно мошеннических компаний, либо тех, кто в силу слабого управления бизнесом вылетал в трубу. Неудивительно, что на этом фоне интерес к лотереям стал быстро таять, и вся эта индустрия едва не пошла под откос», – говорит Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

С 2014 года частные лотереи были запрещены, и государство взяло этот бизнес под свой контроль. Теперь лотереи проводят лишь две государственные компании-оператора: ГСЛ (Государственная спортивная лотерея) и «Спортлото». Минфин и Минспорта выступают организаторами.

Эти компании, по сути, монополизировали рынок. Третья сторона бизнеса – это распространитель лотерейных билетов, компания ТК «Центр», более известная под брендом «Столото». Все три компании контролируются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна. Половина продаж приходится на онлайн, половина – на розницу. Лотерейный билет можно купить, например, во многих продуктовых сетях.

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Эксперт игрового бизнеса Дмитрий Слободкин объясняет рост оборота игорного бизнеса в последние годы, во-первых, ростом стоимости билетов, во-вторых, увеличением числа розыгрышей в течение года. «Кроме того, были сделаны бестиражные лотереи, которые основаны на генераторе случайных чисел. Практически это та же программа, что стоит в игровом автомате», – отмечает Слободкин.

Между тем с 2016 по 2018 годы доля участников лотерей кратно выросла с 4% до 27% жителей России. «Доверие к лотереям начало возвращаться, что вызвало взрывной рост спроса на лотерейные билеты за последние несколько лет. Более того, именно в кризисные годы, когда значительная часть населения сталкивается со снижением доходов, наиболее азартные люди активнее играют в лотерею, надеясь, что когда-нибудь им неожиданно и крупно повезет, и они разом решат все свои проблемы», – считает Коренев.

«Рост последних лет почти закономерен, если вспомнить, что числовым лотереям вернули розыгрыши на лототронах, победителей теперь показывают, а рекламная поддержка бьет рекорды. Да и формат новогоднего розыгрыша оказался удачным, если рассматривать его с точки зрения сбора средств», – считает главный редактор TimeLottery.ru Дмитрий Галашев. Лучшей рекламой в этом плане становится разыгранный джекпот с очередной счастливой историей неожиданно свалившегося на простого россиянина богатства. СМИ распространяют такие редкие истории со скоростью света, а у многих людей они порождают обманчивые ощущения возможности выигрыша.

«Азарт и желание разбогатеть всегда продаются отлично, а тем более в кризис. И не только в России, но во многих благополучных странах. Самый большой лотерейный рынок – в США.

Американцы ежегодно тратят более 80 млрд долларов, это больше, чем на кино, музыку и книги вместе взятые», – отмечает Галашев.

На втором месте после США по итогам 2018 года Китай, где лотерейный рынок оценивается почти в 68 млрд долларов, на третьем – Италия с оборотом в 28 млрд долларов. «Если смотреть по количеству проданных билетов на душу населения, то страны Южной Европы вообще в лидерах – темперамент берет свое», – замечает Коренев. Россия же в этом списке только на 37-м месте, поэтому ей еще есть куда расти.

По сравнению с развитыми странами российский лотерейный бизнес действительно зарабатывает сущие копейки (в этом году может только приблизиться к обороту в 1 млрд долларов). «У нас каждый житель тратит примерно пять долларов на лотерейные билеты в год. Это в десятки, сотни раз меньше, чем в других странах», – говорит Слободкин.

Потенциал у этого рынка в России огромен, и, судя по всему, все больше россиян будут тратить все больше денег на лотереи уже в ближайшем будущем. Напрашивается вопрос: почему лотереи не запретили так же, как казино или «одноруких бандитов»? Считается, что это чуть менее опасный вид азартных игр. «Проблема тех же самых «одноруких бандитов» в том, что игрок не всегда может остановиться, он продолжает играть, пока не спустит все деньги. В классических тиражных лотереях такое невозможно, розыгрыш проходит один или несколько раз в неделю и не вызывает привыкания, как в автоматах», – говорит Дмитрий Галашев. А вот бестиражные лотереи – другое дело. В Минфине в прошлом году уже предложили запретить продажу билетов моментальных лотерей в интернете. Кроме того, лотерейный бизнес, в отличие от казино, можно контролировать. В конце концов, это довольно древний способ зарабатывания денег для госбюджета или благотворительности.

А вот здесь выявляется одна интересная особенность российской государственной лотереи, которая в том числе и порождает недоверие к проводимым розыгрышам. Показателен случай с новогодним выигрышем в 1 млрд рублей. В соцсетях стали появляться версии, что подмосковная пенсионерка со счастливым билетом – это подсадная утка. А когда оказалось, что победительница – далеко не бедный предприниматель, появилась версия о таком своеобразном способе обналичивания дохода ради ухода от налогов. Хотя налог с выигрыша придется заплатить.

Почему же население массово не верит в честность государственной лотереи? Во-первых, несмотря на то, что это государственный бизнес, структура его доходов и расходов довольно непрозрачная. Но самое удивительное в том, что государство получает всего 5% от суммы билетов, проданных компаниями, которым дало монополию на бизнес.

Хотя во всем мире государство не только жестко контролирует этот рынок, но и является главным выгодоприобретателем от проведения лотерей.

«Пять процентов – это смехотворно. Государство должно получать как минимум 30% доходов от лотереи. В Великобритании, например, лотерейные госкомпании отдают 40% доходов от проданных билетов, из которых 28% идет на благотворительность, а 12% – в виде налогов в бюджет.

Еще 5% уходит на выплату комиссий, 4,5% – затраты, а комиссия самого лотерейного оператора – всего 0,5%. Так мало он получает. И оставшиеся 50% доходов формируют призовой фонд», – говорит Слободкин.

Обычна практика, когда лотерейный оператор возвращает 20–25% от оборота, отмечает Галашев. Например, оборот одного из операторов в США Washington's Lottery составляет 695 млн долларов. Из них более 60% идет в призовой фонд, чуть более 5% – розничная комиссия, еще 8,5% – это расходы организатора лотереи, и наконец, доход от проведения лотереи составляет 25%.

В России информация о доходах и расходах в целом более скудная. Известен общий оборот (47,2 млрд рублей в 2018 году), 50% которого по закону идет на формирование призового фонда. Остальные 50% в основном достаются двум операторам-монополистам. В 2018 году вознаграждение операторов составило 18,5 млрд рублей, или 39,2%. А целевые отчисления, то есть доходы российского бюджета от лотерейного бизнеса, в сумме составили всего 2,4 млрд рублей, или 5%. Именно эти скромные доходы и идут на поддержание спорта. Речи о какой-либо благотворительности и вовсе не идет.

Причем сначала в законе «О лотереях» речь шла об отчислении в бюджет не менее 10% от оборота. «Но при появлении государственных лотерей формулировка была изменена. Сейчас это 10% от разницы между выручкой и призовым фондом, то есть не более 5% от оборота», – объясняет Галашев.

Но если уж обмануть человеческую природу путем полного запрета азартных игр невозможно, то государство и в конечном счете население должны иметь хотя бы более существенные выгоды от этого вида бездушного бизнеса, основанного на человеческой слабости.

«Лотереи исторически проводили для того, чтобы собрать деньги на какие-то благие цели, именно поэтому у них такой маленький (чаще всего 50%) призовой фонд. В любой азартной игре, будь то рулетка, игровые автоматы или ставки на спорт, доля призового фонда куда больше. В нашей стране получается парадокс: условие для сбора денег остается, но основная доля дохода достается не государству, а частной компании, выступающей оператором», – говорит Дмитрий Галашев.

В этом плане, кстати, показателен советский опыт. В СССР лотереи были крайне популярны. Но в то время государство было главным бенефициаром торговли билетами. Выручка от их продажи в СССР направлялась на борьбу с безграмотностью, беспризорностью, пьянством или на строительство необходимых объектов инфраструктуры.

Стадион «Лужники», например, был построен почти полностью за счет средств, вырученных от лотерей, да и Олимпиада-80 в значительной мере финансировалась за счет «Спортлото»,

отмечает Коренев. Первая известная истории билетная лотерея состоялась в голландском городе Слейс еще в 1420 году, а вырученные средства даже тогда были направлены на благоустройство улиц.

В рекламе лотерей часто можно услышать, что выигрывает каждый второй билет. Однако шансы же выиграть джекпот на самом деле крайне малы. На практике один из двух–трех билетов действительно окажется призовым, только приз будет минимальным, и его хватит лишь на то, чтобы вернуть стоимость купленного билета.

«Шанс выиграть в лотерею крайне невелик и составляет порядка 1–2%. И это речь об относительно небольших выигрышах. Вероятность сорвать большой куш в тысячи раз меньше», – отмечает Коренев. Например, шанс выиграть джекпот в такой лотерее, как «Гослото 4 из 20», составляет 1 к 23 474 025.

«В обычных тиражах лотерей «Русское Лото» и «Жилищная лотерея» джекпот сорвать невозможно, именно поэтому там фигурируют такие большие суммы. В новогоднем тираже «Русского лото» как в этом, так и в прошлом году джекпот разыгрывали принудительно, во втором туре. По-хорошему надо на каждом билете указывать вероятность выигрыша по всем категориям, это было бы правильно и это практикуется во многих странах», – заключает Галашев.