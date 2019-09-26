Какие шансы у россиян получить грин-карту?

Шансы невысокие, но и не мизерные.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа, занимающий также пост зампреда комитета по международным делам, предложил неожиданный ответ на ситуацию с российскими делегатами саммита ООН, которым не выдали визы в США. Можно было бы заблокировать в России сайт визовой лотереи, которую ежегодно проводит американский Госдепартамент, считает Чепа. Чтобы россияне не смогли даже при всем желании получить иммиграционные визы в США. Другие депутаты идею не оценили.

Сразу надо сказать, что грин-карту можно получить не только посредством лотереи, но и другими способами. Правда, основания должны быть серьезными – вы либо должны воссоединиться с семьей, уже живущей в США, либо получить статус беженца или политическое убежище, либо вы нашли там работу, и работодатель зовет вас, либо ваш супруг уже является гражданином США.

Большинство жителей Земли под эти критерии не подходят, поэтому испытывают удачу через лотерею.

Как устроена система лотереи

Все довольно просто – раз в году Госдеп США открывает прием заявок на участие в лотерее, длится он обычно один осенний месяц. К примеру, лотерея-2021 начнется 2 октября и закончится 5 ноября. За это время нужно заполнить простую анкету на специальном сайте. На заполнение дается один час.

Условий для участия всего два:

– вы или один из ваших родителей должны родиться в стране, которая допущена до лотереи;

– вы либо должны иметь аттестат о полном среднем образовании, либо иметь два года трудового стажа по профессии, которой нужно учиться как минимум те же два года.

Если вы не подходите по этим условиям, лучше не участвовать – об этом прямо говорится в инструкции Госдепа.

Чуть менее чем через год на том же сайте вы можете проверить статус своей заявки: если в открывшемся окне вы увидите свои данные и специальный штрих-код – это означает, что вы выиграли.

Процесс выбора от вас никак не зависит – выигравших случайным образом определяет компьютерный алгоритм, учитывающий также ряд исходных параметров. И хотя шансы у всех заявителей примерно равны, у жителей некоторых стран в разные годы может быть преимущество, это объясняется исходными данными.

Госдеп ежегодно определяет ряд параметров лотереи. Базовый из них – число виз, которые планируется выдать победителям. Например, в 2019 году их будет 55 тысяч человек. Также перед началом лотереи рассчитывается максимальное число победителей на регион (Азия, Европа, Океания, Южная Америка и так далее). В этом году больше всего квот выделили Африке – 46 тысяч. Далее идут Европа (36) и Азия (15). У остальных областей планеты цифры гораздо ниже – у Океании полторы тысячи, у Южной Америки – три. Это означает, что из каждой из допущенных к лотерее стран региона могут выиграть до 46, 36, 15, 3 и 1,5 тысяч человек. Так что ситуация может быть следующей: например, предположим, что в Азии наступает политическая и экономическая стабильность практически во всех странах. Кроме Ирана и Непала. Соответственно, жители большинства государств попросту не подают заявок на участие в лотерее, и львиная их доля приходится на иранцев и непальцев. Конечно, их шансы на грин-карту серьезно возрастают. А в следующем году, к примеру, начинается война в... Таиланде – тайцы бегут в США, и расклад в лотерее изменится.

Есть еще вариант, когда стране нельзя участвовать в лотерее. Сейчас в списке 18 стран, в том числе такие крупные и густонаселенные, как Бразилия, Индия, Китай, Канада. Именно численностью населения во многом и объясняется запрет для них. Также доступа к лотерее лишаются страны, число иммигрантов из которых в последние пять лет превысило 50 тысяч человек. Поэтому Россию уже исключали из списка – в 2005-2010 годах граждане страны не могли выиграть грин-карту.

А что россияне сейчас?

Россия – один из самых активных участников лотереи по общему числу заявок, и оно растет. В 2016 году их было 133 тысячи, в 2017-м – 161, в 2018-м – уже 211. Это, к слову, еще не так страшно – с Украины ежегодно приходит по миллиону заявок, и это без учета членов семей, которые тоже считаются выигравшими в случае победы одного из супругов.

Что же касается российских участников, то если считать максимально просто – поделить число победителей на число заявок, то мы получим вероятность выигрыша примерно в полтора-два процента. Смотрите сами:

2016: заявок 133 095, победителей – 2200 = 1,65%.

2017: заявок 161 107, победителей – 2290 = 1,42%

2018: заявок 211 372, победителей – 4500 = 2,13%

Но эти проценты еще можно назвать оптимистичными, поскольку победа в лотерее – это только начало пути.

Победа в лотерее не означает получение грин-карты?

Именно так. Одно дело выиграть в лотерее, а другое – получить иммиграционную визу. Между этими пунктами есть ряд промежуточных. Вам придется подтвердить свой трудовой стаж, образование, рассказать о семейном положении, отсутствии судимостей. Все это делается через заполнение соответствующей формы. Если с ней все в порядке, вас пригласят на интервью. Там нужно будет рассказать, чем вы планируете заниматься в США, на что жить – так сотрудники консульства должны будут убедиться, что вы не окажетесь на иждивении у государства. Если возникнут сомнения – вам откажут.

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Кроме того, есть еще чисто юридический барьер – число получивших визы среди победителей лотереи от одной страны не может быть больше 7% от общего числа по региону. То есть если от Европы визы получили, например, 14 тысяч человек, то россиян среди них не должно быть больше 980 (7%). Как консульства реализуют это правило на практике, не очень понятно, но оно есть.

Цифра в 980 человек может показаться слишком низкой, но факт в том, что больше половины победителей лотереи виз в итоге так и не увидят. По разным причинам – кто-то так и не решается на переезд и вовсе не подает заявку, кого «разворачивают» из-за анкеты или на интервью. В 2013 году, например, всего 42% европейских победителей лотереи в итоге получили визы. В том году в России в лотерее победили 1419 человек, так что всего около 600 из них стали обладателями грин-карт. До 980 было еще далеко.

Так что одно дело – выиграть в розыгрыше, и другое – добраться-таки до визы. Если взять статистику за 2018 год и прикинуть, что лишь половина (возьмем для точности 42% из 2013-го) из победителей лотереи получает визу, первоначальная вероятность прилично упадет. Получится так: 42% от 4500 российских победителей = 1890 человек. 1890 от 211 372 подавших заявки = 0,89%.