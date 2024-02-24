Украинский пленный рассказал о хронически больных бойцах в пополнении ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Пленный рассказал, что за четыре дня ему показали все типы оружия, из которых он не стрелял, после чего кинули без практики на дальние точки в окоп. По словам Решетникова, с ним должны были быть еще несколько человек, но они не смогли дойти: у одного – астма, у второго – больные ноги. И таких хронически больных в пополнении ВСУ очень много, сказал украинский военнослужащий, передает ТАСС.

Он добавил, что среди штурмовиков много мобилизованных, которые не хотят воевать, за что командиры используют их как «приманку», отправляя их в самые тяжелые точки фронта. Кроме того, украинская артиллерия бьет по своим. По его словам, ему не отправляли ни подмоги, ни смены, он замерзал на посту, несколько раз глушило.

Пленный добавил, что командование нанесло удар по его точке, когда узнали, что рядом находятся российские военные, он еле успел спрятаться. Решетников подчеркнул, что страшно было выходить, когда «свои» стреляли.

Солдат отметил, что в плену к украинским военным относятся очень хорошо: дают помыться, поесть и поспать, оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее командир 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ Александр Гарнага рассказал, что две украинские бригады сейчас наспех формируются из молодых служащих теробороны.