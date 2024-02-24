Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.3 комментария
В результате ударов израильских ВВС жилому дому погибли девять палестинцев
В результате ударов израильских ВВС по жилому дому в центральной части секторе Газа погибли девять палестинцев
Израильские ВВС нанесли удары по жилому дому в центре города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, в результате чего девять человек погибли, еще 14 получили ранения, сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца.
Еще одного раненого врачи привезли из лагеря Аль-Магази, расположенного также в центральной части сектора Газа, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования, который предусматривает демилитаризацию и «дерадикализацию» сектора Газа.
Согласно плану, Израиль будет продолжать боевые действия до достижения своих целей.
В их число входит уничтожение военного потенциала и властной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (признано террористическим и запрещено в России), возвращение пленных и предотвращение на длительный срок угрозы, исходящей из сектора Газа.