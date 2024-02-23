Стал известен план Израиля на «день после ХАМАС»

Нетаньяху представил план на «день после ХАМАС»

Tекст: Елизавета Шишкова

Документ распространен среди военно-политического руководства страны, передает РБК.

Израиль, согласно плану, будет продолжать боевые действия до достижения своих целей. В числе этих целей уничтожение военного потенциала и властной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (движение «Исламский джихад – Джамаат моджахедов*» признано террористическим и запрещено в РФ), возвращение пленных и предотвращение на длительный срок угрозы, исходящей из сектора Газа.

После этого Израиль намерен сохранить «оперативную свободу» в секторе Газа на неограниченный срок. Кроме того, сохраняется зона безопасности у границ страны.

Также предлагается создать «южный заслон» на границе региона с Египтом, чтобы предотвратить потоки контрабанды. При этом заслон будет по возможности осуществляться в сотрудничестве с Египтом и США.

Кроме того, предусматривается полная демилитаризация сектора Газа, за исключением оружия, которое требуется для поддержания общественного порядка.

Власть в регионе будет передана местным силам с административным опытом. Эти силы не должны быть связаны с поддерживающими террор государствами и организациями.

Программа дерадикализации должна охватить все религиозные институты, образование и социальную сферу в секторе Газа. Это должно проводиться по возможности при участии и содействии арабских государств, имеющих опыт дерадикализации на своей территории.

Ранее министр в израильском военном кабинете Бени Ганц заявил, что Израиль указал на «первоначальные признаки» прогресса по сделке с ХАМАС.