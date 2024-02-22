Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
Бастрыкин поручил заново завести дело на оскорбившего полицейских тамбовского экс-министра
На бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова повторно заведено дело за оскорбление сотрудников ДПС, соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин поручил главе следственного управления СК по Тамбовской области Александру Полшакову повторно возбудить дело, передает ТАСС со ссылкой на СК.
Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего.
На Овчинникова ранее заводили дело по статье «Оскорбление представителя власти». Согласно версии следствия, 10 февраля он нецензурно оскорбил сотрудников ДПС ГИБДД УМВД по Тамбовской области, инцидент стал известен благодаря видеозаписи.
Региональная прокуратура признавала незаконным возбуждение дела после проведения лингвистической экспертизы.