Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.3 комментария
Турецкие банки уведомили о проблемах по платежам с Россией
Ассоциация банков Турции уведомила о проблемах по платежам с Россией
Турецкая ассоциация банков сообщила о проблемах с российскими платежами экспортерам, информацию передали банкам-членам, говорится в заявлении организации.
Экспортерам направили информацию по проблемам с банковскими платежами, ее довели до банков-членов, говорится в заявлении директора по корпоративным коммуникациям Ассоциации банков Турции Джемиля Гюлера, передает РИА «Новости».
Ранее в Турции заявили, что государственные банки страны соглашаются открывать счета российским гражданам, но только при наличии вида на жительство (ВНЖ) и права на работу.
До этого российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что диппредставительство России работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности.