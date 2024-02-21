Стоимость нефти выросла после снижения накануне

Мировые цены на нефть выросли после снижения днем ранее

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.37 росла на 0,35%, достигая 82,63 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,31%, до 77,28 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне марка Brent дешевела примерно на 1,2%, WTI – на 1,1%. Опасения были связаны с рыночными факторами, в частности, перспективами спроса и предложения, но тогда аналитики указывали и на потенциал роста котировок.

«Цены остаются в узком диапазоне консолидации, и это отражает нерешительность в краткосрочной перспективе. Инвесторы задаются вопросом, что будет с точки зрения более широкой динамики спроса и предложения», – цитирует Bloomberg рыночного стратега IG Asia Pte в Сингапуре Ип Цзюнь Жуна.