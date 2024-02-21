В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.0 комментариев
Стоимость нефти выросла после снижения накануне
Мировые цены на нефть выросли после снижения днем ранее
Мировые цены на нефть в среду увеличиваются после снижения во вторник, свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.37 росла на 0,35%, достигая 82,63 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,31%, до 77,28 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что накануне марка Brent дешевела примерно на 1,2%, WTI – на 1,1%. Опасения были связаны с рыночными факторами, в частности, перспективами спроса и предложения, но тогда аналитики указывали и на потенциал роста котировок.
«Цены остаются в узком диапазоне консолидации, и это отражает нерешительность в краткосрочной перспективе. Инвесторы задаются вопросом, что будет с точки зрения более широкой динамики спроса и предложения», – цитирует Bloomberg рыночного стратега IG Asia Pte в Сингапуре Ип Цзюнь Жуна.