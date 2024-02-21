С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).4 комментария
В МИД России назвали воровством попытки отчуждения российских активов
МИД России пригрозил ответными зеркальными мерами в случае конфискации активов
Российская сторона примет зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества», – сказал Галузин РИА «Новости», комментируя решение Верховной рады об изъятии российской собственности и планах Киева конфисковать два самолета Ан-148.
Галузин подчеркул, что в МИД рассматривают «все варианты защиты своих законных прав и интересов в случае конфискации за рубежом активов, принадлежащих Российской Федерации, ее физическим и юридическим лицам».
«Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования возможных решений о конфискации, если такие шаги будут сочтены целесообразными", – подчеркнул Галузин.
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».
ВАКС частично удовлетворил иск Минюста Украины к российскому ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» о конфискации некоторых активов компании на Украине.
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.