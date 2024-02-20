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Брата Алексея Навального Олега вновь объявили в розыск
МВД России переобъявило в розыск Олега Навального по уголовной статье после возбуждения в отношении него нового уголовного дела, следует из базы ведомства.
В карточке отмечается, что Олег Навальный снова объявлен в розыск, по какой статье возбуждено новое дело – не указано. В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что Олег Навальный преследуется по новому делу.
В феврале 2022 года Люблинский суд Москвы заменил брату Алексея Навального (признан экстремистом и террористом) Олегу условное наказание на реальный срок, сейчас сам осужденный скрывается за пределами России.
В августе 2021 года Преображенский суд Москвы назначил один год условного срока Олегу Навальному, признав его виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил.
У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом был осужден по делу о хищении 26 млн рублей у «Ив Роше». Он получил три с половиной года колонии общего режима. Освободился в 2018 году.
В январе 2022 года экс-юрист запрещенной в России экстремистской организации-иноагента ФБК* Виталий Серуканов сообщал, что Олег Навальный находится на Кипре.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ