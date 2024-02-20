Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.17 комментариев
Новак: Россия будет в полном объеме выполнять квоту ОПЕК+ в феврале
Россия намерена исполнять свои обязательства и в полном объеме выполнит квоту ОПЕК+ в феврале, несмотря на снижение переработки, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах «Форума национальных достижений: энергетика» на ВДНХ.
Новак отметил, что Россия не будет наращивать экспорт нефти в феврале, чтобы компенсировать снижение переработки. Обязательства России в рамках ОПЕК+ касаются снижения как поставок нефти, так и нефтепродуктов, передает ТАСС.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что в середине февраля Россия снизила производство нефтепродуктов.
Ранее на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) произошла остановка одной из установок в связи с технологическим инцидентом. По данным Ростехнадзора, причиной вывода из эксплуатации установки каталитического крекинга стала неисправность детали компрессора.
В СМИ сообщали, что Россия рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина из-за инцидента на одном из крупнейших НПЗ страны – «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ), где произошла остановка одной из установок.