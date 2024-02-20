Новак: Россия будет в полном объеме выполнять квоту ОПЕК+ в феврале

Tекст: Вера Басилая

Новак отметил, что Россия не будет наращивать экспорт нефти в феврале, чтобы компенсировать снижение переработки. Обязательства России в рамках ОПЕК+ касаются снижения как поставок нефти, так и нефтепродуктов, передает ТАСС.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что в середине февраля Россия снизила производство нефтепродуктов.

Ранее на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) произошла остановка одной из установок в связи с технологическим инцидентом. По данным Ростехнадзора, причиной вывода из эксплуатации установки каталитического крекинга стала неисправность детали компрессора.

В СМИ сообщали, что Россия рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина из-за инцидента на одном из крупнейших НПЗ страны – «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ), где произошла остановка одной из установок.