Сальдо назвал подозреваемого в попытке отравить его

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, за большие деньги человек из ближнего круга «согласился стать Иудой», написал Сальдо в Telegram.

Губернатор отметил, что Минобороны России определило, что для отравления использовался опасный боевой химикат, токсичность которого в несколько раз превышает цианистый калий.

Напомним, в августе 2022 года Сальдо был госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в биомедицинских пробах Сальдо был обнаружен рицин, который является запрещенным веществом.