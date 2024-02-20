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Сальдо назвал подозреваемого в попытке отравить его
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в августе 2022 года его пытался отравить человек из его доверенного окружения.
По его словам, за большие деньги человек из ближнего круга «согласился стать Иудой», написал Сальдо в Telegram.
Губернатор отметил, что Минобороны России определило, что для отравления использовался опасный боевой химикат, токсичность которого в несколько раз превышает цианистый калий.
Напомним, в августе 2022 года Сальдо был госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в биомедицинских пробах Сальдо был обнаружен рицин, который является запрещенным веществом.