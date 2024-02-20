Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.8 комментариев
Экс-советника посольства России во Франции Кондрацкого осудили за госизмену
Вынесен приговор бывшему советнику российского посольства во Франции Игорю Кондрацкому по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Кондрацкий признан виновным по статье «Государственная измена», его приговорили к 18 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ТАСС.
Также Кондрацкому назначено ограничение свободы на два года. Он лишен звания полковника запаса.