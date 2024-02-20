Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.4 комментария
В Подмосковье загорелся двухэтажный дом
В подмосковной Шатуре загорелся двухэтажный дом
В городе Шатуре в Московской области во вторник загорелась крыша двухэтажного жилого дома, сообщили в пресс-службе МЧС.
Площадь возгорания составила 400 кв. метров, на месте работают более 50 человек и 17 единиц техники, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сообщение ведомства.
Из здания эвакуируют людей, по предварительной информации, никто не пострадал.
Позднее появилось сообщение о том, что пожар был полностью ликвидирован на площади 400 кв. метров, причины возгорания устанавливаются, сообщили в МЧС, передает ТАСС.
МЧС в своем Telegram-канале опубликовало видео с места пожара. Согласно данным министерства, открытое горение ликвидировано.