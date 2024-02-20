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Обвинение запросило три с половиной года колонии для сжегшего Коран Журавеля
Для обвиняемого в сожжении Корана у волгоградской мечети Никиты Журавеля гособвинение в Висаитовском райсуде Грозного запросило три с половиной года лишения свободы.
Путем частичного сложения наказаний гособвинение попросило суд назначить окончательно наказание Журавелю три года и шесть месяцев колонии общего режима, сказала представитель прокуратуры Милана Байтаева, передает ТАСС.
Судья заявила, что приговор будет оглашен 27 февраля.
Ранее обвиняемый в сожжении Корана у мечети в Волгограде по заказу спецслужб Украины Журавель частично признал свою вину в суде. Он заявил, что не знал о целях видео.
В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом Журавеля.