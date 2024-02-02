Туроператоры указали на дефицит русскоязычных гидов в Китае

Tекст: Дарья Григоренко

Владелец компании Go China Сергей Седов отметил, что на сегодняшний день русскоязычных гидов минимум два раза меньше, чем было до пандемии. За это время, по его словам, многие из них ушли работать в другие сферы деятельности, кто-то забыл русский язык, передает «Интерфакс».

Он добавил, что проблема стала заметной сразу после того, как в августе 2023 года в Китай поехали первые группы, сначала их сопровождали очень слабые гиды, но сейчас ситуация меняется: как-то привлекают, видимо, старых гидов, с большим опытом работы. Но процесс это небыстрый, поскольку русский язык за полгода на курсах не выучишь, уточнил Седов.

Проблемы, по его мнению, возникают, когда обращаются индивидуалы, желающие поехать в Китай, например, на майские праздники, часто им приходится отказывать, поскольку хороших гидов мало, и все они задействованы строго под группы. Седов отметил, что так чаще всего делают ведущие операторы, опираясь на простой расчет, который связан с тем, что они не могут отобрать гида у группы в 50 человек и отдать его группе из трех человек.



Руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов сообщил, что если в каком-то месте по маршруту очень нужен гид, как правило, его выписывают из более крупного города. Часть туристов в этой ситуации выручает знание английского языка – им туркомпании подбирают англоязычных гидов.

Он пояснил, что англоязычные гиды в Китае есть всегда, их можно привлекать, если туристы владеют языком. По его словам, русскоязычных гидов под индивидуалов также можно найти, однако делать это необходимо очень заранее и привозить их из популярных туристических мест Китая, к примеру, Пекина, Шанхая и других крупных городов, где бывает много российских туристов.

В сентябре прошлого года посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй высказался за безвизовый режим с Россией. Ранее политолог Тимофей Бордачев сказал газете ВЗГЛЯД, что безвизовый режим между Россией и Китаем потребует долгой подготовки.