Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».24 комментария
В Британии пояснили отказ Германии поставлять дальнобойное оружие Киеву
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Германия имеет возможность предоставить Украине дальнобойное оружие, однако не хочет разрешать его использование для ударов по Крыму.
На вопрос Sky News о том, почему многие страны не разрешают украинцам наносить удары по территории России с использованием оружия, которое они им предоставили, Шаппс ушел в рассуждения, упомянув при этом Германию, передает РИА «Новости».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной итогам двухдневного саммита ЕС, заявил, что страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot.