Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Минобороны: Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомства, дрон был уничтожен в 14:00 мск. Это очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории России.

В Минобороны уточнили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области второй раз за день объявили ракетную опасность. Кроме того, в воскресенье утром средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью.