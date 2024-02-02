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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.

    943 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    18 комментариев
    2 февраля 2024, 14:35 • Новости дня

    Бывшая в плену ХАМАС россиянка попросила Путина спасти остальных заложников

    Освобожденная из плена ХАМАС россиянка попросила Путина спасти остальных заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянка Елена Труфанова поблагодарила президента Владимира Путина и власти России за предпринятые меры по ее освобождению, и попросила помочь спасти из плена ХАМАС остающихся в Газе заложников.

    Труфанова рассказала, что в плену ХАМАС остался ее единственный сын, россиянин Александр Труфанов.

    «Я очень прошу российское правительство и лично Владимира Владимировича Путина продолжаться прилагать все усилия для его освобождения так, как были приложены усилия для освобождения нас. Я очень прошу продолжить начатое дело», – обратилась она к властям России, передает ТАСС.

    С такой же просьбой обратилась к правительству России израильтянка Сапир Коэн, которую вместе с Труфановой вызволили из плена ХАМАС российские власти. Коэн отметила, что у России очень большое влияние, на призвала помочь Москву вернуть из плена оставшихся трех россиян, в том числе сына Труфановой.

    Между тем, посол Израиля в Москве Симона Гальперин также обратилась к Путину и российским властям предпринять все усилия для освобождения заложников ХАМАС.

    «И мы верим, что у России есть влияние и возможность приложить к этому усилия и успешно эту задачу выполнить», – подчеркнула дипломат.

    Напомним, 30 ноября движение ХАМАС заявило об освобождении двух заложниц с российским гражданством Елены Труфановой и ее матери Ирины Татти «в ответ на усилия президента России» Владимира Путина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия проделала очень сложную работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа.

    В декабре прошлого года посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал, что в плену ХАМАС остаются около 130 заложников, в том числе трое граждан России.

    31 января 2024, 12:09 • Новости дня
    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве

    Правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова предложила нанести ядерный удар по Москве

    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве
    @ Холод/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    Правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, которая является гражданкой Израиля, призвала нанести ядерный удар по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

    Богданова в ходе интернет-дебатов даже выразила готовность спонсировать это военное преступление, пишет «Московский комсомолец».

    Сопутствующие жертвы правнучку летчика не испугали, на своих мать и бабушку, как призналась женщина, ей плевать.

    Москвичам, по ее мнению, «не мешает услышать воздушную тревогу». Эмигрантка рассказала, что спонсирует вооруженные силы Украины на деньги, заработанные в России.

    Журналист международной медиагруппы «Россия сегодня», член Общественной палаты, историк Армен Гаспарян в своем Telegram-канале призвал Следственный комитет России «обратить внимание на эту тварь».

    Он напомнил, что еще в прошлом году призывал следственные органы дать правовую оценку действиям Дарьи Богдановой в социальных сетях на предмет того, не нарушают ли они ст. 280.3. УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Также он призывал признать Богданову иностранным агентом.

    Гаспарян подчеркивал, что правнучка Героя Советского Союза Валерия Чкалова, командира экипажа самолета, совершившего первый беспосадочный перелет из Москвы в Америку, «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ».

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    31 января 2024, 11:02 • Новости дня
    ЦАХАЛ под видом палестинцев убил трех боевиков в больнице Дженина

    Tекст: Александра Юдина

    Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) переоделись в палестинцев, проникли в больницу Дженина на Западном берегу реки Иордан, после чего убили проходящих лечение троих боевиков «Хамаса» и «Исламского джихада», пишет Reuters.

    Известно, что около десяти израильских военных, переодетых в сотрудников больницы и ее посетителей, вооружились винтовками и проникли в медучреждение примерно в 5.30 утра по местному времени, передает «Коммерсант».

    По словам директора больницы доктора Наджи Наззала, израильские военные поднялись на третий этаж, вошли в палату, где лежали боевики, и «хладнокровно казнили их, выстрелив пулями прямо в головы».

    В заявлении ЦАХАЛа при этом указано, что три боевика прятались в больнице. По их словам, это «еще один пример циничного использования террористическими организациями гражданских территорий и больниц в качестве убежищ и живого щита».

    По данным издания, после убийства трех боевиков на улицы Дженина вышли «тысячи скорбящих».

    Ранее сообщалось, что израильские беспилотники обстреляли больницы в секторе Газа.

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    2 февраля 2024, 05:25 • Новости дня
    Глава МИД Израиля встретился с «Би-2»

    Глава МИД Израиля Кац сообщил о встрече с музыкантами рок-группы «Би-2»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац рассказал, что встретился с музыкантами рок-группы «Би-2», которые «вернулись после ареста в Таиланде».

    Как сообщил Кац в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), он «счастлив», что удалось «вывезти их в Израиль». Министр утверждает, что музыкантов «могли экстрадировать в Россию, где их ожидало длительное тюремное заключение». Кац заявил, что власти Израиля должны «заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире». «И нам это удалось», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны. МИД Израиля устроил для группы пресс-конференцию, на которую не пустили российских журналистов, аккредитованных в Израиле. Российский МИД считает, что израильское ведомство хочет доказать свои способности «по освобождению если не заложников, то музыкантов».

    Отметим, что Егор Бортник (Лева «Би-2»), признанный в России иноагентом, прибыл в Израиль раньше других членов группы, которые оставались в миграционной тюрьме в Таиланде.


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    2 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    Солист «Би-2» назвал задержание в Таиланде «продуманной операцией»

    Солист «Би-2» Бортник назвал задержание в Таиланде «продуманной операцией»

    Солист «Би-2» назвал задержание в Таиланде «продуманной операцией»
    @ Екатерина Чесноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя – Егор Бортник, признан в России иностранным агентом), прибывший в Израиль после задержания в Таиланде, заявил, что гордится своим израильским гражданством.

    При этом Бортник считает себя «гражданином мира».

    По прибытии в Израиль музыкант заявил, что в своем задержании за нарушение тайского визового режима он видит «русский след», пишет «Газета.Ru».

    «Нам всем говорили, что это – «русский след», – сказал Бортник, назвав «операцию» по задержанию музыкантов «продуманной заранее». «Нашли «слабое звено», которое не от нас зависело», – добавил он.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила каналу «360», что историю с «Би-2» извратили. Она напомнила, что исполнителей задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства, при этом они отказались от консульского сопровождения со стороны России.

    Захарова уточнила, что музыканты неправильно оформили визы: прилетели в Таиланд по одному типу, а в соответствии с местными законами концертную деятельность должны были вести по другому типу документов.

    О принудительной депортации исполнители заговорили, чтобы не запомниться аудитории в роли тех, кто нарушает закон, поэтому историю и обернули в эту сторону, считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, все участники группы «Би-2», задержанные ранее в Таиланде и депортированные из этой страны, в четверг вечером прилетели в Израиль.

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    1 февраля 2024, 23:54 • Новости дня
    МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»

    МИД счел отказ допустить российскую прессу к «Би-2» свидетельством того, что авторы «шоу» боятся разоблачения

    МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авторы «шоу» вокруг группы «Би-2» боятся разоблачения, поэтому российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию рок-группы в Тель-Авиве, заявил МИД России.

    Пресс-конференция организована МИД Израиля. Российское ведомство заявило, что «с пониманием относится к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что участники группы могли встретиться с российским консулом после задержания в Таиланде, но сами отказались от такой возможности, передает ТАСС со ссылкой на «360».

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны.

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    1 февраля 2024, 00:45 • Новости дня
    Хуситы обстреляли ракетами американское торговое судно

    Хуситы нанесли ракетный удар по американскому торговому судну Koi, двигавшемуся в израильский порт

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» обстреляли ракетами американское торговое судно, следовавшее в Израиль, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, судно Koi направлялось в один из портов «оккупированной Палестины» и было атаковано несколькими противокорабельными ракетами, передает ТАСС со ссылкой на телеканала Al Masirah.

    Отмечается, что хуситы зафиксировали прямое попадание в судно.

    Сариа подчеркнул, что удар был нанесен через несколько часов после того, как американский эсминец Gravely в Красном море атаковал позиции хуситов.

    Ранее сообщалось, что хуситы пообещали продолжить атаковать корабли США и Британии в Красном и Аравийском морях, участвующие в агрессии против Йемена.

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    1 февраля 2024, 23:24 • Новости дня
    ХАМАС не дало окончательного одобрения сделки с Израилем

    Al Arabiya сообщил о продолжающемся обсуждении движением ХАМАС возможной сделки с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Радикальное палестинское движение ХАМАС пока не согласилось на сделку с Израилем по освобождению заложников, сообщил представитель ХАМАС.

    В ХАМАС заявили, что со стороны палестинского движения пока «нет окончательного одобрения предложений по обмену пленными и установлению перемирия». Руководство ХАМАС рассматривает условия сделки, обсуждая их со странами-посредниками, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Как сообщил Reuters неназванный катарский чиновник, «пока нет никакой сделки». При этом, по его словам, «ХАМАС положительно воспринял предложение», Катар ждет ответа со стороны палестинского движения.

    Напомним, МИД Катара сообщил, что власти Израиля согласились на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.

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    30 января 2024, 15:36 • Новости дня
    СМИ спрогнозировали срок перемирия между ХАМАС и Израилем

    Sky News Arabia: Сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие на время Рамадана

    Tекст: Александра Юдина

    Сделка между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает телеканал Sky News Arabia.

    По информации источников, сделка «включает перемирие в секторе Газа в течение месяца Рамадан» – в этом году он выпадает на 11 марта – 9 апреля, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что палестинское движение получило предварительное предложение по освобождению заложников, согласованное в ходе переговоров с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.

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    1 февраля 2024, 13:10 • Новости дня
    Все участники «Би-2» прибыли в Израиль

    Депортированные из Таиланда участники «Би-2» прибыли в Израиль

    Все участники «Би-2» прибыли в Израиль
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Все участники группы «Би-2», задержанные ранее в Таиланде и депортированные из этой страны, прилетели в Израиль.

    Кадры прибытия музыкантов в Израиль опубликовало видеоагентство Ruptly. Об этом также сообщает РБК.

    Ранее в таиландском МИД сообщили ТАСС, что все участники покинули страну в соответствии со своими пожеланиями и законом.


    Как сообщалось ранее, израильский консул договорился о депортации музыкантов группы «Би-2» в Израиль, а не в Россию.

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    1 февраля 2024, 22:22 • Новости дня
    США ввели санкции против граждан Израиля

    США ввели санкции в отношении четырех граждан Израиля из-за действий на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с насилием в отношении гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан и подрывом ситуации в регионе санкции вводятся против четырех граждан Израиля; против властей Израиля санкции вводить не планируется, сообщили минфин США, Госдеп и Белый дом.

    Минфин США сообщил, что под санкции попали Шалом Зикерман 1991 года рождения, Йинон Леви 1992 года рождения, Давид Чай Часдай 1994 года рождения и Эйнан Танджил 2002 года рождения. Их обвиняют в причастности к притеснениям мирных палестинцев, поджогам, порче частной собственности, атакам на активистов, включая израильтян, и другим насильственным преступлениям. Санкции вводятся в связи с указом президента США Джо Байдена, направленным против подрыва ситуации на Западном берегу, передает РИА «Новости».

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не планируют «вводить санкции в отношении правительственных служащих Израиля» в связи с обвинениями в подстрекательстве к насилию против палестинцев в секторе Газа.

    Напомним, в МИД Катара заявили, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа, получена первоначальная положительная реакция на остановку боевых действий со стороны ХАМАС.

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    31 января 2024, 13:14 • Новости дня
    Израиль нанес удар по военной инфраструктуре Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные нанесли авиаудары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа в ответ на обстрел Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно сообщению пресс-службы, вечером во вторник был зафиксирован ряд запусков из Сирии в сторону южной части Голанских высот, в ответ авиация обороны Израиля ночью в среду нанесла удары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа, передает ТАСС.

    Ранее Израиль нанес ракетный удар по ряду военных объектов на территории Сирии со стороны оккупированных Голанских высот.

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    1 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Йеменские хуситы выпустили ракеты по британскому судну в Красном море

    Представитель йеменских хуситов Сариа сообщил о ракетном обстреле британского торгового судна в Красном море

    Tекст: Антон Антонов

    По британскому торговому судну, которое направлялось в Израиль через Красное море, нанесен удар противокорабельными ракетами, сообщил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) Яхья Сариа.

    Сариа сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что судно направлялось «в один из портов оккупированных палестинских территорий», передает ТАСС.

    Как сообщается в Telegram-канале представителя хуситов, удар нанесен «в знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию» против Йемена. Хуситы обещали продолжить операции в Аравийском и Красном морях, пока продолжаются агрессия в отношении сектора Газа и его блокада, передает РИА «Новости».

    Напомним, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщал о новом нападении на судно у побережья Йемена в районе йеменского порта Ходейда. Подробности нападения не сообщались.

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    30 января 2024, 17:50 • Новости дня
    Нетаньяху отказался вывести войска из Газы и освободить палестинцев

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль не выведет войска из Газы до полной победы

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти «до полной победы», заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в израильском поселении Эли на Западном берегу реки Иордан.

    Нетаньяху, комментируя сообщения о возможности новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС, подчеркнул, что Израиль не завершит войну до полного уничтожения всех «палестинских боевиков» и возвращения заложников, передает ТАСС.

    Премьер Израиля добавил, что ЦАХАЛ не будет выведен, а также тысячи террористов-заключенных не будут освобождены. «Всего этого не случится. А что случится? Полная победа», – заявил Нетаньяху.

    Ранее СМИ сообщили, что сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан.

    До этого стало известно, что палестинское движение получило предварительное предложение по освобождению заложников, согласованное в ходе переговоров с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.

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    1 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    В Израиле назвали число уничтоженных боевиков в Газе

    Министр обороны Израиля Галант сообщил об уничтожении 10 тыс. боевиков в Газе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные во время боевых действий в секторе Газа убили 10 тыс. вооруженных боевиков и ранили еще не менее 10 тыс., заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совещания по оценке ситуации в городе Хан-Юнис, расположенного на юге палестинского анклава.

    Как указал Галант, со стороны ХАМАС есть 10 тыс. уничтоженных террористов и еще 10 тыс. террористов, которые ранены и выведены из строя. Он назвал эти удары серьезными, которые подрывают потенциал ХАМАС, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Израиля.

    Ранее в МИД Катара заявили, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.

    Накануне в Палестинском обществе Красного Полумесяца сообщили, что после израильских обстрелов города Хан-Юнис погибли как минимум 17 человек.

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    30 января 2024, 23:24 • Новости дня
    При обстреле жилого дома в секторе Газы погибли 11 человек

    При обстреле жилого дома в центральной части сектора Газы погибли 11 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Жилой дом попал под обстрел израильских войск в одном из районов города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

    При ударе погибли по меньшей мере 11 человек, еще несколько пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти «до полной победы».

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      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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