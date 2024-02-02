Бывшая в плену ХАМАС россиянка попросила Путина спасти остальных заложников

Освобожденная из плена ХАМАС россиянка попросила Путина спасти остальных заложников

Tекст: Вера Басилая

Труфанова рассказала, что в плену ХАМАС остался ее единственный сын, россиянин Александр Труфанов.

«Я очень прошу российское правительство и лично Владимира Владимировича Путина продолжаться прилагать все усилия для его освобождения так, как были приложены усилия для освобождения нас. Я очень прошу продолжить начатое дело», – обратилась она к властям России, передает ТАСС.

С такой же просьбой обратилась к правительству России израильтянка Сапир Коэн, которую вместе с Труфановой вызволили из плена ХАМАС российские власти. Коэн отметила, что у России очень большое влияние, на призвала помочь Москву вернуть из плена оставшихся трех россиян, в том числе сына Труфановой.

Между тем, посол Израиля в Москве Симона Гальперин также обратилась к Путину и российским властям предпринять все усилия для освобождения заложников ХАМАС.

«И мы верим, что у России есть влияние и возможность приложить к этому усилия и успешно эту задачу выполнить», – подчеркнула дипломат.

Напомним, 30 ноября движение ХАМАС заявило об освобождении двух заложниц с российским гражданством Елены Труфановой и ее матери Ирины Татти «в ответ на усилия президента России» Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия проделала очень сложную работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа.

В декабре прошлого года посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал, что в плену ХАМАС остаются около 130 заложников, в том числе трое граждан России.