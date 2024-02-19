Агроном рассказал, как избавиться на даче от наркотической ипомеи трехцветной

Агроном Викулов назвал эффективный способ вывести ипомею трехцветную на дачном участке

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов предупредил россиян, что на садовых участках теперь нельзя выращивать популярный садовый цветок ипомею трехцветную. Он объясняет, что в семечках этого растения содержатся галлюциногенные, наркотические вещества. Содержание на участке ста или более вьюнов этого цветка грозит лишением свободы до двух лет.



«Ипомея трехцветная – это вьюнок, которому для роста необходима любая опора. Это растение сродни сорняку, который вполне может расти самостоятельно. Особенно актуально это для более южных регионов, где ипомея распространяется самосевом, а иногда даже зимует в грунте», – говорит Викулов.

Внешне цветки ипомеи трехцветной очень похоже на дельфиниумы, однако растут они по-разному, продолжает специалист. Дельфиниум – многолетнее растение с прямостоящими побегами, которые бывают под два метра в высоту. При этом ему не требуется опора, в отличие от однолетней ипомеи, которая зачастую, если и вырастает самостоятельно, то цепляется за выступы стен или забор.

«Есть множество других цветов, более интересных и красивых, как мне кажется, поэтому садоводам заменить ипомеи будет несложно. Те же клематисы разных сортов и видов имеют привлекательную цветовую гамму, да и сами по себе они более обильные. А от ипомеи придется отказаться», – считает Викулов.

Поскольку данное растение может активно распространяться самостоятельно, избавиться от него просто «вырвав с корнем» не получится. Поэтому к устранению ипомеи трехцветной необходимо подходить кардинально. Лучшее средство против этого растения – искореняющий гербицид с действующим веществом глифосат. Им необходимо аккуратно обработать растущие растения, не задевая соседние.

«Особенность этого гербицида в том, что он проникает в корневую систему и уничтожает все растение целиком. Как только растение увянет, можно уже убирать растительные остатки, перекапывать это место и сажать что-то другое, нужное. Единственное, что этот гербицид не защищает от самосева, поэтому, особенно в южных регионах, возможны всходы ипомеи на следующий год, поэтому процедуру нужно будет повторить, но до цветения», – заключил Викулов.

Ранее российское правительство установило сорта мака и конопли, которые можно выращивать на территории страны для использования в медицинских и промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических и психотропных веществ.