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В Кремле назвали хамством заявления политиков на западе о смерти Навального
Заявления западных политиков о смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) являются хамскими и выступать с ними непозволительно, так как следствие еще идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он уточнил, что в рамках расследования выполняются все необходимые действия, однако результаты пока обнародованы.
«В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно», – сказал Песков, комментируя заявления на Западе, передает ТАСС.
Представитель Кремля также указал, что такие заявления не могут нанести какой-то ущерб президенту России, но они абсолютно не красят тех, кто с такими заявлениями выступает.
При этом Песков не стал рассказывать, как президент Владимир Путин отреагировал на смерть Навального.
Также пресс-секретарь главы государства уточнил, что вопрос о выдаче тела Навального его семье не относится к Кремлю.
«Мы не занимаемся этим делом», – сказал Песков.
Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.