В Кремле назвали хамством заявления политиков на западе о смерти Навального

Tекст: Елизавета Шишкова

Он уточнил, что в рамках расследования выполняются все необходимые действия, однако результаты пока обнародованы.

«В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно», – сказал Песков, комментируя заявления на Западе, передает ТАСС.

Представитель Кремля также указал, что такие заявления не могут нанести какой-то ущерб президенту России, но они абсолютно не красят тех, кто с такими заявлениями выступает.

При этом Песков не стал рассказывать, как президент Владимир Путин отреагировал на смерть Навального.

Также пресс-секретарь главы государства уточнил, что вопрос о выдаче тела Навального его семье не относится к Кремлю.

«Мы не занимаемся этим делом», – сказал Песков.

Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.