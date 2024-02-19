Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!2 комментария
Власти одобрили законопроект о штрафах для чиновников за провалы в теробороне
Правительство одобрило законопроект о штрафах для чиновников за провалы в теробороне
Комиссия по законопроектной деятельности от правительства поддержала проект закона, согласно которому вводятся штрафы до 50 тыс. рублей для должностных лиц за неисполнение задач по организации территориальной обороны в регионах, сообщил близкий к комиссии источник.
Комиссия поддержала этот законопроект, штрафы предлагаются ввести в диапазоне от 30 до 50 тыс. рублей, сказал собеседник ТАСС.
В пояснительной записке отмечается, что обязанность по обеспечению мероприятий территориальной обороны направлена на защиту интересов и безопасности страны, охрану общественного порядка, охрану военных, государственных и специальных объектов, объектов транспорта и энергетики, коммуникаций и связи, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.
Полномочиями по рассмотрению дел об этом административном правонарушении планируется наделить военкоматы.
По действующим законам, тероборона проводится на территории страны или в отдельных ее местностях, где объявили военное положение. Руководят штабами теробороны главы субъектов, должностные лица местного самоуправления.