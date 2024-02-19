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В Будапеште проигнорировали визит делегации из США
Власти Венгрии не стали встречаться с приехавшей в страну американской делегацией
Двухпартийная делегация сенаторов США приехала в Венгрию, чтобы призвать правительство страны одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, однако с ними никто не встретился, сообщает Associated Press.
Сенатор Том Тиллис в посольстве США в Будапеште заявил, что согласие Венгрии окажет «большую услугу свободолюбивым странам во всем мире», передает РИА «Новости».
Однако ни один представитель венгерского правительства не принял предложение американцев встретиться. Конгрессмены Джинн Шейхин и Крис Мерфи, входившие в состав делегации, выразили разочарование действиями властей Венгрии. Они сочли ситуацию странной и вызывающей беспокойство.
Напомним, Венгрия остается единственной страной НАТО, не ратифицировавшей заявку Швеции на присоединение к альянсу.
Ранее голосование на внеочередном заседании парламента Венгрии по вопросу о вступлении Швеции в НАТО не состоялось из-за отсутствия кворума.