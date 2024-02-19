Власти Финляндии заявили об отсутствии угрозы «нападения России»

Премьер Орпо: Финляндия не видит угрозы «нападения со стороны России»

Tекст: Ольга Никитина

Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что ВС Финляндии хорошо подготовились к потенциальному конфликту. Он уточнил, что резерв военнослужащих составляет 800 тыс. человек.

Финский премьер призвал Европу вслед за Финляндией ввести службу в армии по призыву, передает ТАСС.

Кроме того, Орпо выразил уверенность, что США «в любом случае» придут на помощь Европе. Так он прокомментировал недавние заявления Дональда Трампа, вызвавшие широкий резонанс.

Ранее избранный финский президент Александер Стубб заявил, что у Финляндии нет политических отношений с Россией, но страны продолжают контакты по вопросам границы и дипломатии.