У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
Из-за детонации кассетных снарядов в ДНР пострадали шесть человек
Пушилин заявил, что шесть мирных жителей получили ранения из-за детонации кассетных снарядов в ДНР
В результате детонации украинских кассетных боеприпасов пострадали шесть жителей Донецкой народной республики, среди которых трое детей, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Как указал Пушилин в своем Telegram-канале, в Киевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1968 года рождения, два человека пострадали в Горловке. По его словам, в Пантелеймоновке из-за детонации суббоеприпаса ранены трое детей – мальчики 2012, 2013, 2014 годов рождения, их состояние оценивается как тяжелое, передает ТАСС.
Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Пантелеймоновка под Донецком погибли четыре человека, в том числе один ребенок.