Из-за детонации кассетных снарядов в ДНР пострадали шесть человек

Пушилин заявил, что шесть мирных жителей получили ранения из-за детонации кассетных снарядов в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Пушилин в своем Telegram-канале, в Киевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1968 года рождения, два человека пострадали в Горловке. По его словам, в Пантелеймоновке из-за детонации суббоеприпаса ранены трое детей – мальчики 2012, 2013, 2014 годов рождения, их состояние оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Пантелеймоновка под Донецком погибли четыре человека, в том числе один ребенок.