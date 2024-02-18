Дания решила пожертвовать Украине всю артиллерию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Дания решила пожертвовать всю свою артиллерию, пишут «Известия». Фредериксен напомнила также, что на складах Европы есть еще и боеприпасы.

По ее мнению, поддержку Киева необходимо осуществлять из уже имеющихся вооружений, а не делать основной упор на производство.

Фредериксен добавила, что это не только вопрос производства, потому что у стран ЕС есть оружие, боеприпасы и ПВО, которые им в данный момент не нужны и нужно поставить их на Украину.

Напомним, в январе в минобороны Дании сообщили, что передача страной Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода.