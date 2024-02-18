У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.2 комментария
Дания решила пожертвовать Украине всю артиллерию
Дания отдаст Украине всю свою артиллерию, так как она не нужна королевству, сообщила датский премьер Метте Фредериксен на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, Дания решила пожертвовать всю свою артиллерию, пишут «Известия». Фредериксен напомнила также, что на складах Европы есть еще и боеприпасы.
По ее мнению, поддержку Киева необходимо осуществлять из уже имеющихся вооружений, а не делать основной упор на производство.
Фредериксен добавила, что это не только вопрос производства, потому что у стран ЕС есть оружие, боеприпасы и ПВО, которые им в данный момент не нужны и нужно поставить их на Украину.
Напомним, в январе в минобороны Дании сообщили, что передача страной Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода.