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    Как легализация гей-браков в Греции затрагивает Россию
    ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
    Военкоры оценили взятие Авдеевки
    Шольц помешал фон дер Ляйен выдвинуться на пост генсека НАТО из-за России
    Страны G7 договорились не возвращать активы России без компенсаций Украине
    В ВСУ сообщили о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки
    На Западе сочли сдачу украинцами Авдеевки крупной победой России
    Зеленский пригрозил Вашингтону утратой статуса стратегического партнера
    Bloomberg: Конференцию по Украине могут перенести из-за отсутствия интереса
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    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересыпредставляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    38 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    11 комментариев
    17 февраля 2024, 21:17 • Новости дня

    Писториус призвал ЕС посоревноваться с Россией в сотрудничестве с Африкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Странам Евросоюза следует расширять сотрудничество с африканскими странами, несмотря на несоответствие европейским стандартам, пока это не сделала Россия, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Как заявил Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности, конфликт в отношениях с Россией может затянуться на десятилетия, передает ТАСС. По мнению политика, Европа будет разделена на две части – «с одной стороны, свободная и демократическая Европа, с другой – авторитарная и разжигающая войны Россия».

    Эффективное сдерживание «является страхованием жизни» для Европы, заявил министр. ЕС необходимо расширять сотрудничество со странами Африки, в том числе в военной сфере, иначе Россия будет расширять в них свое влияние, утверждает Писториус.

    Ранее Писториус заявил о неготовности Германии к противостоянию с Россией.

    15 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки

    WP: ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки и считают сдачу города вопросом времени

    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени, пишет Washington Post (WP).

    «Украинские военные говорят, то, что им придется сдать город, это лишь вопрос времени, в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», – говорится в статье WP, передает РИА «Новости».

    По словам солдата ВСУ с позывным «Витамин», украинская армия вынуждена отступать под давлением ВС России, пишет газета.

    В статье при этом указывается, что находившиеся на прошлой неделе в районе Авдеевки журналисты стали свидетелями того, как в город прибывали новые украинские военные. Авдеевский коксохимический завод может быть «последним опорным пунктом» ВСУ в городе, предполагает WP.

    Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

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    16 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины

    Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине, если речь идет о ее капитуляции

    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по заключению мира на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Sueddeutsche Zeitung.

    Он отметил, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта давно предпринимаются. Переговоры, по словам канцлера, проходили «с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Шольц добавил, что сами по себе призывы к переговорам проблем не решают, передает ТАСС.

    «Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», – заявил канцлер. Также Шольц заявил, что Россия может «в любое время завершить» конфликт, если отведет войска.

    При этом политик признал, что без помощи со стороны США Украине придется очень тяжело. Сейчас для Украины много делают Дания, Нидерланды и Польша. «Однако в целом Европа делает слишком мало», – считает Шольц. Он призвал другие страны ЕС увеличить помощь Украине.

    Ранее Шольц заявил, что Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов.

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    15 февраля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Европе не захотели продлевать соглашение о транзите газа через Украину

    Еврокомиссар Симсон: ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину

    В Европе не захотели продлевать соглашение о транзите газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз не заинтересован в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией через территорию Украины, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

    Она напомнила, что срок действия соглашения истекает в конце года, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Россия ранее выражала готовность поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

    При этом на Украине заявили, что не намерены продлевать контракт с Россией на транспортировку газа.

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    17 февраля 2024, 01:06 • Новости дня
    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники

    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники после снятия запрета на поставку бананов в Россию

    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Эквадор отменил свое решение о поставке российской техники в США, сообщил посол России Владимир Спринчан после встречи с президентом страны Даниэлем Нобоа.

    «Позиция Эквадора – не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», – сказал Спринчан РИА «Новости»

    Он подчеркнул, что с эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне.

    Посол и президент подробно обсудили «текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами». При этом он отметил, что формально об отмене решения о поставках российского вооружения в США будет объявлено в начале следующей недели.

    Ранее сообщалось, что поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, допустивших больше всего нарушений, снова разрешены в Россию под гарантию эквадорской службы.

    При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику. Она напомнила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне.

    31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».



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    17 февраля 2024, 11:44 • Новости дня
    Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
    Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Если победу в конфликте на Украине одержит президент России Владимир Путин, ЕС столкнется с серьезными проблемами, считает канцлер Германии Олаф Шольц, об этом он написал в соцсети X.

    Он написал, что в случае успеха России, последствия для ЕС будут «гораздо более дорогостоящими», чем текущая помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    В комментариях под постом пользователи отметили, что для населения ЕС последствия от действий западных политиков уже стали слишком обременительными.

    Кроме того, Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул, что Запад не хочет конфликта между Россией и НАТО, поэтому альянс не будет отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.

    Он также добавил, что Европа должна больше инвестировать в свою безопасность вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.

    Ранее сообщалось, что за неделю Германия поставила ВСУ 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Помимо броневиков, ВСУ получили около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три бронемашины для разминирования Wisent 1, инженерный танка Dachs, девять минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, четыре патрульные машины, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационное оборудование.

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    15 февраля 2024, 00:12 • Новости дня
    Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии
    Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии
    @ Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Германии Анналена Бербок относится враждебно не только к России, но и к собственной стране, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, «трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны», передает ТАСС.

    Зарубин указал на статьи немецких СМИ о том, что ее дед был ярым нацистом. Он спросил, считает ли президент, что «вирус национал-социализма» может передаваться в Германии на «генетическом уровне».

    Путин заявил, что «нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники». Он выступил против того, чтобы «лепить этот лейбл на весь немецкий народ».

    «Это злоупотребление тем, что пережили народы Советского Союза, мне кажется, что это <…> и ни к чему», – сказал Путин, призвав «исходить из реалий сегодняшнего дня». Он не думает, что «сегодняшние поколения немцев должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия».

    Путин указал, что Бербок представляет партию «зеленых», а «представители этой части политического спектра Европы спекулируют на страхах людей» перед событиями, «которые могут происходить в связи» с изменением климата. Они разжигают эти страхи и «проводят политическую линию, далекую от того, с чем пришли к власти».

    «Скажем, угольная генерация возросла. Она и была больше, чем в России в структуре энергетики. А сейчас стала еще больше. Ну и где эта зеленая повестка?» – заявил Путин, оценивая ситуацию в Германии.

    Напомним, Бербок заявляла: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».

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    15 февраля 2024, 22:35 • Новости дня
    Высокоскоростные поезда между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 15 минут

    Савельев заявил, что высокоскоростные поезда между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут

    Tекст: Денис Тельманов

    Поезда по высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом будут отправляться каждые 10-15 минут, заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании по развитию железнодорожного сообщения с участием президента России Владимира Путина.

    Заявление Савельева передает РИА «Новости».

    Он добавил, что время движения поезда из Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа  15 минут, до Твери – 39 минут, из Санкт-Петербурга до Великого Новгорода – 29 минут.

    Савельев подчеркнул, что движение будет осуществлять компания «ВСМ две столицы», которую создадут на основе государственно-частного партнерства. Со стороны государства в ней будет участвовать Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России.

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    15 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород

    Сенатор Долгов: Удар ВСУ по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств

    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар ВСУ по Белгороду лежит за гранью добра и зла. Обстрел мирных жителей с военной точки зрения лишен всякого здравого смысла. Это ужасное и бесчеловечное преступление, за которое всем виновным придется понести заслуженное наказание. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее мирные кварталы Белгорода подверглись обстрелу со стороны украинских военных.

    «По вине военного руководства Украины в Белгороде произошла ужасающая трагедия. В этих условиях характеристика «преступные» в отношении действий офиса Зеленского кажется недостаточной. Удары по мирным кварталам, умышленно нанесенные по наиболее многолюдным местам, представляют собой нечто, лежащее за гранью добра и зла», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Мы не можем оставить произошедшее без ответа. Виновные в трагедии должны предстать перед судом. Однако смыть ответственность за этот поступок просто сроком в тюрьме будет крайне непросто», – подчеркивает собеседник.

    «Замечу, что удар по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств. США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», – уточняет он.

    «Каким образом – успеем решить. Важно, чтобы противник не чувствовал вседозволенность. Обстрелы Белгорода еще раз показали, что мы не просто так начали и проводим СВО. Москва борется с беспринципным злом, которое готово пойти на любые зверства ради достижения непонятных иллюзорных целей», – резюмирует Долгов.

    В четверг в Белгороде под ракетный удар попал торговый центр на улице Плеханова, в котором расположен магазин «Магнит» и аптека. Обстрел был совершен около 12:30 мск. По данным Минобороны, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, отчиталось ведомство.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара по городу погибли пять граждан, в том числе один ребенок. При этом 18 человек получили ранения, пятеро из них – дети.


    «В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Руководитель Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он. Губернатор выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.

    Также Россия вынесет на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН, атаку на Белгород со стороны ВСУ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Напомним, 30 декабря 2023 года был совершен самый крупный по числу жертв, пострадавших и разрушений налет ВСУ на территорию России. В Белгороде в результате взрывов ракет погибло около 20 человек, больше 100 получили ранения. Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщался с теми, кто спасал детей, обустраивал бомбоубежища и восстанавливал город.

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    17 февраля 2024, 15:49 • Новости дня
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы 114-й бригады первого армейского корпуса Вооруженных сил России водрузили российский триколор на крыше Авдеевского коксохимического завода.

    Силы России продолжают зачистку Авдеевки от украинских формирований, российские флаги один за другим появляются в разных районах города, передает телеканал «360».

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Сырский сдал Авдеевку России.

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    15 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Макрон и Шольц собрались подписать с Зеленским соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, аналогичное соглашение с украинской стороной может подписать и канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Это соглашение вытекает из обязательств, данных Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», – приводит агентство AFP сообщение Елисейского дворца, передает ТАСС.

    По данным агентства DPA, аналогичное соглашение может быть подписано между Зеленским и Шольцем.

    Как ранее сообщил офис президента Украины в Telegram-канале, Зеленский в пятницу посетит Францию и Германию. В планах украинского лидера провести переговоры с Шольцем и Макроном, а в субботу принять участие в Мюнхенской конференции, где у него, в частности, запланирована встреча с вице-президентом США Камалой Харрис, а также лидерами Дании, Нидерландов, Чехии и других стран.

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    15 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Венгрия помешала ЕС одобрить новый пакет санкций против России

    FT: Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Венгрия на встрече послов стран Евросоюза единственной выступила против введения в отношении России нового, 13-го пакета санкций, пишут СМИ.

    Источники The Financial Times сообщают, что Венгрия заблокировала очередной санкционный пакет, направленный против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран.

    При этом, по информации издания, вердикт Будапешта связан с мерами, направленными против Китая. Представители Венгрии, как сообщается, не согласились из-за китайских компаний, передает ТАСС.

    Уточняется, что речь идет о трех компаниях из КНР, а также об одной – из Индии.

    Россия ранее пообещала ответить на санкции Евросоюза в случае принятия 13-го пакета рестрикций, а также принять решения по минимизации его воздействия.

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    16 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Германия исключила отправку своих военных на Украину по соглашению о безопасности
    Германия исключила отправку своих военных на Украину по соглашению о безопасности
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия будет оказывать долгосрочную военную помощь вооруженным силам Украины для восстановления территориальной целостности страны, но отправлять своих военных не будет, следует из соглашения об обязательствах в области безопасности между Киевом и Берлином.

    Как следует из документа на сайте правительства Германии, двустороннее соглашение о «гарантиях безопасности» между Берлином и Киевом не предполагает отправку военных ФРГ на Украину, передает ТАСС.

    Отмечается, что Германия будет обучать ВСУ с целью не допустить будущих нападений, но военная поддержка ФРГ будет использоваться только в соответствии с Уставом ООН и при строгом соблюдении международных норм. Кроме того, Берлин и Киев оговаривают необходимость недопущения «незаконной утечки» предоставленной ВСУ военной техники.

    Также Германия будет расширять сотрудничество с Украиной для укрепления способности Киева противостоять ядерной, биологической и химической угрозе. Кроме того, Берлин поддержит и расширит возможности Украины по обороне объектов критической, в частности энергетической, инфраструктуры.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение об обязательствах в области безопасности. Соглашение заключено на 10 лет с возможностью продления.

    Шольц также сообщил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро. В новый пакет помощи входят поставки 36 танков или, если точнее, колесных гаубиц из запасов промышленности, 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы ПВО.

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    17 февраля 2024, 14:44 • Новости дня
    ЕК захотела направить доходы от активов России на производство оружия для Украины

    ЕК захотела направить доходы от замороженных активов России на производство оружия для Украины

    ЕК захотела направить доходы от активов России на производство оружия для Украины
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины.

    В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Ляйен спросили о возможном использовании доходов от активов России, на что она заявила, что ЕК намерена использовать эти средства для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны, передает ТАСС.

    Глава ЕК также сообщила о планах включить Украину в Стратегию военной промышленности Евросоюза, которая будет представлена в марте.

    «Они (украинцы) берут наши устаревшие вооружения и улучшают их, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы они стали более точными и более эффективными, очень впечатляет наблюдение за их производством беспилотников, поэтому мы намерены интегрировать Украину в нашу Стратегию военной промышленности», – сказала она.

    Ранее Фон дер Ляйен назвала снабжение Киева оружием краткосрочной целью развития ВПК ЕС.

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    16 февраля 2024, 15:25 • Новости дня
    Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе

    Канцлер Германии Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе

    Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия давно решила не создавать собственное ядерное оружие, Берлин решительно отвергает призывы к созданию европейского ядерного зонтика, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

    Шольц напомнил, что Германия не будет создавать ядерное оружие, но интегрирована в систему ядерного сдерживания НАТО. По его словам, ответственные лица альянса сочли бы, чтобы все осталось так, как есть, усилия теперь должны быть сосредоточены на укреплении сил конвенциональной обороны, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем может обернуться переход ЕС к независимой от США оборонной политике.

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    16 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Экономист оценил перспективы строительства ВСМ от Москвы до Минска

    Экономист Лизан: ВСМ сулит преимущества как для Минска, так и для Москвы

    Экономист оценил перспективы строительства ВСМ от Москвы до Минска
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сейчас из Москвы до Минска можно добраться за семь часов. Но когда будет запущена ВСМ, время в пути серьезно сократится. Это позитивно скажется на контактах между странами, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин сообщил, что Александр Лукашенко поддержал создание ВСМ между Россией и Белоруссией.

    «Продление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Минск в очередной раз подтверждает приверженность курсу на сближение стран. Россия и Белоруссия реализуют программы сотрудничества в различных сферах экономики и управления. ВСМ станет шагом к углублению интеграции в транспортном секторе», – отметил экономист Иван Лизан.  

    По его мнению, Лукашенко поддерживает идею с магистралью, в том числе и потому, что «Белоруссия выступает за любую стройку». Впрочем, высокоскоростная магистраль сулит определенные преимущества как для Минска, так и для Москвы.

    «В первую очередь стоит ожидать повышения взаимного туристического потока. Расстояние между столицами Белоруссии и России составляет почти 700 км. Уже сейчас из одного пункта в другой можно добраться за семь часов. С запуском ВСМ время в пути серьезно сократится. Конечно, такой маршрут будет пользоваться спросом как среди белорусов, так и среди россиян», – пояснил собеседник. 

    «Во-вторых, ВСМ положительно скажется на бизнес-контактах между Россией и Белоруссией», – добавил Лизан. Он предположил, что поезда, которые будут курсировать между Москвой и Минском, станут «Сапсанами» на максималках». По подсчетам экономиста, строительство ВСМ из Москвы до Минска может обойтись довольно дорого, при этом рассуждать о том, как скоро дорога может окупиться, пока преждевременно.

    Ранее Владимир Путин подтвердил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) может в будущем связать Москву и Минск. Как сообщил президент России, его белорусский коллега Александр Лукашенко поддерживает эту идею.

    Во время посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области Путин заявил, что пилотный проект по строительству ветки ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом станет лишь первым этапом масштабной программы. Он рассказал, что в перспективе рассматривается организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии.

    «Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», – приводит слова Путина Кремль. Сейчас между столицами России и Белоруссии курсируют скоростные поезда «Ласточка». Из Москвы в Минск можно добраться всего за 6 часов 50 минут.

    По мнению российского лидера, высокоскоростные маршруты позволят нарастить пропускную способность железных дорог и разгрузить аэропорты, а также поспособствуют росту деловой активности и внутреннего туризма. При этом готовность браться за такие комплексные проекты и реализовывать их – это интегральный показатель возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала России, указал Путин. «Это новые компетенции, и мы, судя по всему, подошли к тому, чтобы их реализовывать», – подчеркнул он.

    О планах по созданию сети высокоскоростных железных магистралей (ВСМ) Владимир Путин заявил в декабре 2023 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что требуется для реализации проекта и почему он важен для страны.

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    Россия сделала ставку на скоростную инфраструктуру

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент Владимир Путин. Но первым проектом станет ВСМ из Москвы до Петербурга, который обрастает все новыми подробностями. Как изменится жизнь пассажиров, выживет ли авиасообщение, и какого экономического эффекта можно ожидать? Подробности

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    Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России

    В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны? Подробности

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    Потеря Авдеевки создала брешь в стратегии ВСУ

    Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки, интенсивные бои за которую продолжались с осени прошлого года. Теперь Россия получает опорный пункт, который важен с точки зрения обороны всего района и нарушает логистику ВСУ. Какое значение имеет освобождение Авдеевки? Подробности

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    Как легализация гей-браков в Греции затрагивает Россию

    Западная пресса ликует – впервые православная страна легализовала гей-браки. Почему Греция решилась на этот шаг, а влиятельная местная православная церковь в итоге не смогла воспрепятствовать происходящему? Как ни странно, продавленное Западом решение имеет и положительную для России сторону. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Договор между Зеленским и Шольцем

      Владимир Зеленский прилетел в Германию, где подписал с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности и принял участие в Мюнхенской конференции, на площадке которой в 2007 году президент РФ Владимир Путин произнес свою знаменитую речь. Вывод напрашивается: зря тогда немцы не послушали Путина.

    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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