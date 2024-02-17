Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
В ЕК заявили, что украинцы вынуждены улучшать идущие из ЕС устаревшие вооружения
Украинцы вынуждены самостоятельно совершенствовать поставляемые им европейские вооружения, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, необходимо обхитрить Россию на поле боя. Она призналась, что Украина вынуждена совершенствовать вооружение при помощи искусственного интеллекта, поэтому ЕС намерен интегрировать Украину в свою Стратегию военной промышленности, передает ТАСС.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины.