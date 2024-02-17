Столтенберг подчеркнул, что НАТО не видит угрозы странам-членам

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не видит никакой угрозы своим странам-членам

Tекст: Ольга Иванова

При этом он отметил, что НАТО не может считать мир гарантированным, передает ТАСС.

Отсутствие угрозы Столтенберг объяснил тем, что НАТО «становится сильнее». По его словам, цель альянса в том, чтобы «не допустить войн, чтобы в России не оставалось пространства для ошибок в расчетах».

При этом он признал, что НАТО испытывает проблемы с израсходованными военными запасами. По его словам, конфликт на Украине показала, что «есть явные проблемы, для поддержания боевых действий нужны запчасти, обслуживание и боеприпасы».

Столтенберг также считает, что любые дискуссии в странах ЕС о «европейском ядерном оружии» без опоры на США лишь подрывают НАТО.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву.