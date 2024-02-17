Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Столтенберг подчеркнул, что НАТО не видит угрозы странам-членам
Столтенберг подчеркнул, что НАТО не видит никакой угрозы своим странам-членам
НАТО по-прежнему не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом он отметил, что НАТО не может считать мир гарантированным, передает ТАСС.
Отсутствие угрозы Столтенберг объяснил тем, что НАТО «становится сильнее». По его словам, цель альянса в том, чтобы «не допустить войн, чтобы в России не оставалось пространства для ошибок в расчетах».
При этом он признал, что НАТО испытывает проблемы с израсходованными военными запасами. По его словам, конфликт на Украине показала, что «есть явные проблемы, для поддержания боевых действий нужны запчасти, обслуживание и боеприпасы».
Столтенберг также считает, что любые дискуссии в странах ЕС о «европейском ядерном оружии» без опоры на США лишь подрывают НАТО.
Ранее Столтенберг подчеркнул, что для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву.