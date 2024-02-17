Медведев предупредил, что преследователи Маска продолжат атаки

Tекст: Ольга Иванова

В соцсети Х Маск разместил публикацию о том, что он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в этой соцсети, принадлежащей предпринимателю, была отменена. «Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?», – цитирует его ТАСС.

Медведев со своего англоязычного аккаунта ответил Маску, что «они только начали свою охоту, Илон».

Ранее Маск обвинил власти США в мощной цензуре и преследовании его за отмену цензуры в принадлежащей ему соцсети X.