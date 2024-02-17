Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Медведев предупредил, что преследователи Маска продолжат атаки
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил предпринимателя Илона Маска, что его преследователи продолжат атаки за борьбу бизнесмена с цензурой.
В соцсети Х Маск разместил публикацию о том, что он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в этой соцсети, принадлежащей предпринимателю, была отменена. «Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?», – цитирует его ТАСС.
Медведев со своего англоязычного аккаунта ответил Маску, что «они только начали свою охоту, Илон».
Ранее Маск обвинил власти США в мощной цензуре и преследовании его за отмену цензуры в принадлежащей ему соцсети X.