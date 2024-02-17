Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
Илон Маск обвинил власти США в цензуре
Илон Маск обвинил власти США в преследовании из-за отмены цензуры в его соцсети
Американский миллиардер Илон Маск обвинил власти США в мощной цензуре и преследовании его за отмену цензуры в принадлежащей ему соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).
«Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» – написал Маск в ответ на пост американского предпринимателя Дэвида Сакса о свободе слова и свободе от политических преследований в США, передает ТАСС.
Ранее Маск согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс. украинцев. Маск добавил, что вопрос о принадлежности новых территорий России состоит лишь в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают.