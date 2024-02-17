Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Денежные переводы из России в СНГ за год упали на треть
Денежные переводы из России в ряд крупнейших стран СНГ в декабре 2023 года снизились в годовом выражении на 36%, следует из открытых статистических данных.
Как сообщает РИА «Новости», в декабре прошлого года, в сравнении с декабрем 2022 года, снизились переводы из России в Грузию до 70,5 млн долларов. Также снизились переводы в Казахстан и Армению – до 14,8 млн долларов и 297,5 млн долларов соответственно.
Единственной страной, у которой сохранилась положительная динамика, стала Киргизия: в декабре прошлого года денег туда отправили на 25,4% больше – 244,7 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что объем денежных переводов из России в Грузию составил в 2023 году 1 млрд 526 долларов – это 37% от общего показателя в 4,123 миллиарда.