Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
Водитель пострадал при обстреле ВСУ Белгородской области
В результате обстрела украинской армии сел Глотово и Безымено Грайворонского округа Белгородской области, пострадал водитель, перед машиной которого разорвался украинский снаряд, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Выбито лобовое стекло, пострадал водитель. У мужчины контузия», – приводит слова Гладкова РИА «Новости».
Губернатор отметил, что пострадавшего везут в больницу, вся неободимая помощь ему оказывается.
Украинские снаряды также повредили ЛЭП, из-за чего без света остались жители села Безымено.
Агентство отмечает, что Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам ВСУ.