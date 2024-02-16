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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    16 февраля 2024, 15:25 • Новости дня

    Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе

    Канцлер Германии Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе

    Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия давно решила не создавать собственное ядерное оружие, Берлин решительно отвергает призывы к созданию европейского ядерного зонтика, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

    Шольц напомнил, что Германия не будет создавать ядерное оружие, но интегрирована в систему ядерного сдерживания НАТО. По его словам, ответственные лица альянса сочли бы, чтобы все осталось так, как есть, усилия теперь должны быть сосредоточены на укреплении сил конвенциональной обороны, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем может обернуться переход ЕС к независимой от США оборонной политике.

    15 февраля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Европе не захотели продлевать соглашение о транзите газа через Украину

    Еврокомиссар Симсон: ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину

    В Европе не захотели продлевать соглашение о транзите газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз не заинтересован в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией через территорию Украины, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

    Она напомнила, что срок действия соглашения истекает в конце года, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Россия ранее выражала готовность поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

    При этом на Украине заявили, что не намерены продлевать контракт с Россией на транспортировку газа.

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    14 февраля 2024, 06:27 • Новости дня
    В Бундестаге призвали Берлин пойти на уступки в вопросе репараций Польше

    Член Бундестага от ХДС Цимиак призвал власти Германии пойти на уступки Польше в вопросе репараций

    В Бундестаге призвали Берлин пойти на уступки в вопросе репараций Польше
    @ Daniel Kalker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Германии должен пойти на уступки Польше в вопросе компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил член Бундестага Пауль Цимиак (Христианско-демократический союз, ХДС).

    Цимиак отметил, что после смены правительства в Польше, тон у Варшавы «совершенно другой», но сама «проблема остается». По его мнению, дело не в «конкретной сумме денег», а в «символическом признании страданий поляков» из-за «притеснений со стороны национал-социалистов», передает ТАСС со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

    Как заявил Цимиак, «сильным сигналом» со стороны Берлина для начала могли бы стать «забота и медицинское обслуживание польских героев Варшавского восстания, бывших подневольных работников или узников концлагерей». Он указал, что таких людей «осталось немного, и многие из них не проживут долго, но еще один знак примирения останется навсегда».

    Напомним, глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что данный вопрос продолжает оставаться на повестке дня, хотя «формально закрыт много лет назад». При этом, как заявил Туск, «материальное и моральное возмещение» не реализовали. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что просит власти Германии креативно подумать о компенсации военных потерь польской стороне.


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    15 февраля 2024, 00:12 • Новости дня
    Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии
    Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии
    @ Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Германии Анналена Бербок относится враждебно не только к России, но и к собственной стране, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, «трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны», передает ТАСС.

    Зарубин указал на статьи немецких СМИ о том, что ее дед был ярым нацистом. Он спросил, считает ли президент, что «вирус национал-социализма» может передаваться в Германии на «генетическом уровне».

    Путин заявил, что «нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники». Он выступил против того, чтобы «лепить этот лейбл на весь немецкий народ».

    «Это злоупотребление тем, что пережили народы Советского Союза, мне кажется, что это <…> и ни к чему», – сказал Путин, призвав «исходить из реалий сегодняшнего дня». Он не думает, что «сегодняшние поколения немцев должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия».

    Путин указал, что Бербок представляет партию «зеленых», а «представители этой части политического спектра Европы спекулируют на страхах людей» перед событиями, «которые могут происходить в связи» с изменением климата. Они разжигают эти страхи и «проводят политическую линию, далекую от того, с чем пришли к власти».

    «Скажем, угольная генерация возросла. Она и была больше, чем в России в структуре энергетики. А сейчас стала еще больше. Ну и где эта зеленая повестка?» – заявил Путин, оценивая ситуацию в Германии.

    Напомним, Бербок заявляла: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».

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    16 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие для мира на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг призвал нарастить поставки оружия Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

    Генсек НАТО отметил, что для поставок оружия Киеву нужно больше производить, чтобы помогать Украине и пополнять собственные запасы альянса, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов.

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    15 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Макрон и Шольц собрались подписать с Зеленским соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, аналогичное соглашение с украинской стороной может подписать и канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Это соглашение вытекает из обязательств, данных Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», – приводит агентство AFP сообщение Елисейского дворца, передает ТАСС.

    По данным агентства DPA, аналогичное соглашение может быть подписано между Зеленским и Шольцем.

    Как ранее сообщил офис президента Украины в Telegram-канале, Зеленский в пятницу посетит Францию и Германию. В планах украинского лидера провести переговоры с Шольцем и Макроном, а в субботу принять участие в Мюнхенской конференции, где у него, в частности, запланирована встреча с вице-президентом США Камалой Харрис, а также лидерами Дании, Нидерландов, Чехии и других стран.

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    15 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Венгрия помешала ЕС одобрить новый пакет санкций против России

    FT: Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Венгрия на встрече послов стран Евросоюза единственной выступила против введения в отношении России нового, 13-го пакета санкций, пишут СМИ.

    Источники The Financial Times сообщают, что Венгрия заблокировала очередной санкционный пакет, направленный против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран.

    При этом, по информации издания, вердикт Будапешта связан с мерами, направленными против Китая. Представители Венгрии, как сообщается, не согласились из-за китайских компаний, передает ТАСС.

    Уточняется, что речь идет о трех компаниях из КНР, а также об одной – из Индии.

    Россия ранее пообещала ответить на санкции Евросоюза в случае принятия 13-го пакета рестрикций, а также принять решения по минимизации его воздействия.

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    15 февраля 2024, 00:57 • Новости дня
    Путин заявил, что «НАТО уже ни к чему»

    Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

    Путин заявил, что «НАТО уже ни к чему»
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В существовании НАТО больше нет смысла, организация превратилась в инструмент внешней политики США, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин сказал, что, по его мнению, «НАТО вообще ни к чему уже», передает ТАСС.

    Комментируя требования экс-президента США Дональда Трампа к Европе платить Вашингтону за защиту, Путин заявил: «Пускай они сами разбираются, это их проблемы». «Но, наверное, с его точки зрения, есть в этом какая-то логика», – сказал Путин.

    Однако, добавил он, для Европы «логики там никакой нет». По его словам, в Европе хотят, чтобы США «и дальше безвозмездно осуществляли какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО». «Это их дела», –подчеркнул Путин. Как отметил президент России, «если США считают, что этот инструмент им не нужен – это их решение».

    Путин указал, что «Трампа называли несистемным политиком, у него есть собственный взгляд на тему о том, как у США должны развиваться отношения с их союзниками». Российский лидер напомнил, что «искрило и раньше». Так, США не стали ратифицировать Киотский протокол в области экологии – американский президент «принял волевое решение – и дело с концом».

    «И как на него там ни ругались европейские лидеры, он это сделал. Да, потом скорректировал. А чем отличается позиция Трампа в этом смысле? Да принципиально ничем», – сказал Путин, добавив, что Трамп «хотел заставить европейцев поднять свои расходы на оборону».

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    14 февраля 2024, 17:33 • Новости дня
    В Welt призвали к срочным переговорам по Украине

    Редактор Welt Ауст призвал к срочным переговорам по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия не сможет победить в конфликте с российской, заявил редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст.

    Ситуация не выглядит так, будто киевский режим сможет «вытеснить русских» с утраченных территорий, заявил Ауст на канале Das Erste, передает РИА «Новости».

    По его словам, сейчас есть «острая необходимость» в переговорах. Редактор добавил, что до начала спецоперации нужно было приложить все усилия для предотвращения конфликта. «Я считаю, что необходимо срочно начать переговоры», – заключил журналист.

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    14 февраля 2024, 01:59 • Новости дня
    Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО

    Байден заявил о попытке Трампа подбить Путина на вторжение в страны НАТО

    Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО
    @ Mikhail Klimentyev/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп «пригласил» российского лидера Владимира Путина вторгнуться на территорию стран НАТО, заявил президент США Джо Байден.

    Байден обратился к гражданам США и Палате представителей Конгресса. Он призвал возобновить финансовую помощь Украине, отметив, что «ставки выросли». Как заявил Байден, Трамп «подал миру опасный, шокирующий и, откровенно говоря, не соответствующий американскому духу сигнал» – «направил приглашение Путину вторгнуться» в страны НАТО.

    Байден подчеркнул, что Трамп «именно это и имеет в виду». По словам Байдена, ни один американский президент прежде «не преклонялся» перед российским лидером, передает ТАСС.

    Он назвал НАТО «священным обязательством», которое Трамп воспринимает как «обузу». Байден заверил, что в случае «нападения» России на союзника Вашингтона по НАТО, США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО», пока он занимает пост президента.

    «Мы добились единства НАТО, мы ее расширили. Мы не можем сейчас уйти», – сказал он, добавив, что Россия «делает на это ставку» и что ее «аппетит к власти и контролю» необходимо «ограничить», так как Москва «одной Украиной не ограничится».

    Обращаясь к членам Конгресса, Байден призвал их сделать выбор: «Будете ли вы отстаивать свободу или встанете на одну сторону с тиранией, будете ли вы стоять с Украиной или с Путиным, стоим ли мы с Америкой или Трампом».

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. В Кремле отказались комментировать заявления Трампа.

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    16 февраля 2024, 11:29 • Новости дня
    Белый дом не увидел возможностей для принятия Украины в НАТО

    Белый дом: Украину не ждут в НАТО до окончания военных действий на ее территории

    Белый дом не увидел возможностей для принятия Украины в НАТО
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах не ждут вступления Украины в Североатлантический альянс до тех пор, пока не прекратятся военные действия, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, в Белом доме «не могут думать» о том, чтобы принять Украину в НАТО, пока на территории страны проходят военные действия, передает ТАСС со ссылкой на польский портал Interia.

    Также Кирби подчеркнул, что Киев должен сконцентрироваться на проведении реформ в военной сфере для подготовки к вступлению в НАТО.

    Тем не менее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, аналогичное соглашение с украинской стороной может подписать и канцлер Германии Олаф Шольц.

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    13 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Большинство немцев усомнилось в успехе Украины на поле боя

    Tекст: Ольга Иванова

    Большинство граждан Германии, несмотря на поддержку со стороны Запада, не верят в военный успех Украины, сообщает немецкое подразделение компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

    PwC утверждает, что данные взяты из опроса жителей ФРГ. Отмечается, на вопрос о том, сможет ли Украина успешно противостоять России при поддержке Запада, 39% немцев сказали, что «да». 48% опрошенных скептически отнеслись к  способности Украины противостоять России, передает ТАСС.

    Отмечается, что поддержка НАТО с начала конфликта на Украине среди немцев упала с 65% в 2022 году до 52% в 2024.

    Ранее сообщалось, что немцы перестали считать Россию врагом номер один.

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    13 февраля 2024, 20:59 • Новости дня
    Постпред США назвал сроки подбора нового генсека НАТО

    Постпред США в НАТО сообщил, когда завершится подбор нового генсека альянса

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подбор нового генерального секретаря НАТО завершится в I квартале 2024 года, сообщил постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

    «Мы страстно желаем завершить этот процесс», – передает ТАСС слова дипломата.

    Он не стал предполагать, кто может сменить Йенса Столтенберга на этом посту. При этом Смит сообщил, что НАТО рассматривает кандидатуру и. о. премьера Нидерландов Марка Рютте.

    Ранее агентство Bloomberg назвало Рютте самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО.

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    16 февраля 2024, 03:45 • Новости дня
    В Бундестаге выступили за ускорение поставок боеприпасов Украине

    В Бундестаге выступили за ускорение поставок Украине боеприпасов, в том числе дальнобойных крылатых ракет Taurus

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер выступил за ускорение поставок Киеву боеприпасов и призвал поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    «Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. По этой причине мы должны закупать боеприпасы для Украины по всему миру и в то же время быстро наращивать собственное производство», – сказал Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

    По его словам, в противном случае Украина рискует уступить позиции на отдельных участках фронта «из-за численного превосходства российской стороны».

    Ранее сообщалось, что Киев начал разрабатывать план действий на случай прекращения помощи США.


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    15 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    ЕК оценила расходы на восстановление Украины

    Еврокомиссия: Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро

    Tекст: Ольга Никитина

    Согласно совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины на конец 2023 года обойдется в 452,8 млрд евро (486 млрд долларов), говорится в заявлении ЕК.

    Эти средства понадобятся в течение следующих десяти лет, передает ТАСС сообщение ЕК.

    В прошлом году расходы оценивались в 411 млрд долларов (383 млрд евро).

    Напомним, под предлогом восстановления Украины западные страны пытаются собрать основания для конфискации российских замороженных активов. При этом в США не скрывают, что изъятие этих средств будет им выгодно. В ЕС же опасаются возможных последствий этого шага.

    В Кремле подчеркивали, что изъятие замороженных российских активов, речь о котором идет на Западе, стало бы посягательством на собственность нашего государства, эти действия незаконны.

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    16 февраля 2024, 14:41 • Новости дня
    Украина и Германия подписали соглашение об обязательствах в области безопасности

    NTV: Зеленский и Шольц подписали соглашение об обязательствах в области безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке, сообщил канал NTV.

    Шольц сообщил газете Sueddeutsche Zeitung, что Германия направит только в текущем году на поддержку Украины 15 млрд евро, из них более 7 млрд евро на поставки оружия Киеву, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Зеленский в пятницу посетит Францию и Германию, где он планирует провести переговоры с Шольцем и Макроном, а в субботу принять участие в Мюнхенской конференции, где у него, в частности, запланирована встреча с вице-президентом США Камалой Харрис.

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