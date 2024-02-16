Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе
Канцлер Германии Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе
Германия давно решила не создавать собственное ядерное оружие, Берлин решительно отвергает призывы к созданию европейского ядерного зонтика, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.
Шольц напомнил, что Германия не будет создавать ядерное оружие, но интегрирована в систему ядерного сдерживания НАТО. По его словам, ответственные лица альянса сочли бы, чтобы все осталось так, как есть, усилия теперь должны быть сосредоточены на укреплении сил конвенциональной обороны, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем может обернуться переход ЕС к независимой от США оборонной политике.