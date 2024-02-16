Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
Слушание дела о госизмене против Канахина решили сделать открытым
Заседания суда по делу бывшего российского актера Кирилла Канахина, обвиняемого в нападении на села в Брянской области, планируется сделать открытыми, сообщил Второй Западный окружной военный суд.
Слушание назначено на 26 февраля, дело в отношении Канахина не содержит секретных материалов, потому слушания пройдут в открытом режиме, сообщили в суде ТАСС.
Слушатели и представители прессы смогут присутствовать на заседаниях.
В прокуратуре сообщали, что в марте прошлого года Канахин в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией) незаконно пересек госграницу в Климовском районе Брянской области, где с применением вооружения и военной техники участвовал в боевых действиях непосредственно против ВС России, а также с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств совершил теракт в отношении мирных жителей.
В результате нападения диверсантов в Брянской области погибло два человека. В члене напавшей ДРГ узнали актера Кирилла Канахина, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак. Канахин снимался в фильмах и сериалах: «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины» и других, а также играл в Театре Луны.